- - спрос на бензин у россиян снизился почти на треть по сравнению с мартом,
- - наиболее сильно продажи автомобильного топлива упали в южных регионах России,
- - цены на бензин всех видов с начала марта остаются стабильными, АИ-95 стоит около 46 рублей за литр.
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24 апреля 2020 года 09:56
Россияне на треть сократили покупки бензина
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Александр Рюмин/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД" проанализировали динамику спроса и цен на бензин в России в период самоизоляции. Согласно результатам исследования (проведено с 30 марта по 19 апреля):
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