.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Россияне на треть сократили покупки бензина
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

24 апреля 2020 года 09:56

Россияне на треть сократили покупки бензина

 0  
Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД" проанализировали динамику спроса и цен на бензин в России в период самоизоляции.

Согласно результатам исследования (проведено с 30 марта по 19 апреля):

  • - спрос на бензин у россиян снизился почти на треть по сравнению с мартом,

  • - наиболее сильно продажи автомобильного топлива упали в южных регионах России,

  • - цены на бензин всех видов с начала марта остаются стабильными, АИ-95 стоит около 46 рублей за литр.

Как указывается в пресс-релизе ВТБ по итогам исследования, жители России после введения режима самоизоляции в период с 30 марта по 19 апреля по сравнению со средними значениями марта сократили объемы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно - на 36% - упали продажи АИ-92.

Больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.

Цены на все виды бензина при падении спроса на топливо весь период оставались стабильными: АИ-92 стоил в среднем 42,5 рубля за литр, АИ-95 - около 46 рублей за литр, дизельное топливо продавалось по цене около 47,5 рублей за литр.

Исследование было проведено на основании данных из всех регионов России.

В четверг Росстат сообщил, что производство нефтепродуктов в России на неделе с 13 по 19 апреля продолжило снижение по сравнению с предыдущей неделей (6 по 12 апреля).

Так, снижение производства бензинов составило почти 10% (до 565,3 тыс. тонн), тогда как неделей ранее сокращение было на 14,6%.

Производство дизельного топлива тоже снижается, но не настолько динамично: на минувшей неделе - на 4,3%, до 1,492 млн тонн, тогда как неделей ранее - на 1,7%.

Производство нефтепродуктов снижается в России уже почти месяц - из-за снижения спроса на топливо, связанного с ограничительными мерами по коронавирусу.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  население,  бензин,  покупка

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.