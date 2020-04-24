Россияне на треть сократили покупки бензина

24 апреля. FINMARKET.RU - ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД" проанализировали динамику спроса и цен нав России в период самоизоляции.

Согласно результатам исследования (проведено с 30 марта по 19 апреля):

- спрос на бензин у россиян снизился почти на треть по сравнению с мартом,

- наиболее сильно продажи автомобильного топлива упали в южных регионах России,

- цены на бензин всех видов с начала марта остаются стабильными, АИ-95 стоит около 46 рублей за литр.

Как указывается в пресс-релизе ВТБ по итогам исследования, жители России после введения режима самоизоляции в период с 30 марта по 19 апреля по сравнению со средними значениями марта сократили объемы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно - на 36% - упали продажи АИ-92.

Больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.

Цены на все виды бензина при падении спроса на топливо весь период оставались стабильными: АИ-92 стоил в среднем 42,5 рубля за литр, АИ-95 - около 46 рублей за литр, дизельное топливо продавалось по цене около 47,5 рублей за литр.

Исследование было проведено на основании данных из всех регионов России.

В четверг Росстат сообщил, что производство нефтепродуктов в России на неделе с 13 по 19 апреля продолжило снижение по сравнению с предыдущей неделей (6 по 12 апреля).

Так, снижение производства бензинов составило почти 10% (до 565,3 тыс. тонн), тогда как неделей ранее сокращение было на 14,6%.

Производство дизельного топлива тоже снижается, но не настолько динамично: на минувшей неделе - на 4,3%, до 1,492 млн тонн, тогда как неделей ранее - на 1,7%.

Производство нефтепродуктов снижается в России уже почти месяц - из-за снижения спроса на топливо, связанного с ограничительными мерами по коронавирусу.