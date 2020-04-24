Пенсии в РФ приблизились к европейскому уровню?

24 апреля. FINMARKET.RU - Для оценки достаточности пенсионного обеспечения специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработали новые индикаторы и предложили их Минтруду. Старые индикаторы, например коэффициент замещения пенсией утраченного заработка, по мнению исследователей, не позволяют адекватным образом оценить ситуацию с выплатами, пишет "Независимая газета". Как сообщил "НГ" один из авторов исследования, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, эти предложения были озвучены профильным ведомствам, в частности Минтруду, несколько месяцев назад. "Они все это восприняли и, будем надеяться, воспользуются нашими предложениями, когда до этого дойдет дело", – пояснил собеседник издания.

Среди предложенных индикаторов: уровень риска абсолютной и относительной бедности; дефицит доходов неработающих пенсионеров относительно прожиточного минимума пенсионера, а также 40, 50 и 60% медианного дохода в соответствующем субъекте РФ; коэффициенты замещения по пенсионной выплате, пенсионному доходу; коэффициенты относительного уровня среднего и медианного размера пенсионной выплаты к среднему и медианному зарплатному доходу.

Эти параметры предложено рассчитывать не только на данных обследований населения, но и на административных данных, которыми располагает Пенсионный фонд России (ПФР).

"Ситуация вс точки зрения замещения дохода пенсионеров (коэффициент агрегированного замещения) соответствует среднему уровню по странам Евросоюза: РФ – 59%, ЕС – 58%", – сообщили исследователи. "С точки зрения обеспечения баланса между доходами пенсионеров и работников, оцениваемому по показателю соотношения средних значенийи заработной платы, ситуация в РФ (39% по расчетам на данных выборочного наблюдения доходов населения) хуже средних показателей по странам ЕС (43%), – продолжили они. – По этому показателю РФ занимает 19-е место из 30 европейских стран".

"С точки зрения выполнения пенсионными выплатами функции защиты от бедности ситуация в РФ существенно зависит от уровня, принимаемого в качестве границы бедности. При пороге риска бедности в 40% от медианы, что наиболее приближено к прожиточному минимуму пенсионера и поэтому наиболее релевантно для оценки этого индикатора, – место РФ примерно на уровне средних показателей по 28 странам ЕС, – пояснили исследователи. – При росте порога место РФ снижается".

Опрошенные "НГ" эксперты замечают, что помимо перечисленных выше параметров стоит учитывать покупательную способность пенсий. "В России в 2020 году минимальный прожиточный уровень пенсионера составляет 9311 руб., а средний размер страховой пенсии по старости 15 495 руб. В Германии при пенсионном возрасте для мужчин и женщин в 67 лет средняя пенсия составляет порядка 800 евро на человека (при этом в среднем на семью – 1,9 тыс. евро), – сообщила "НГ" доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета Юлия Финогенова. – Расходы семьи пенсионеров в Германии составляют в среднем 80% от получаемой пенсии, поэтому они могут еще и сберегать".

Если перевести немецкие пенсии по текущему курсу, то получим, что в рублях средний доход немецких пенсионеров около 65 тыс. руб., добавила эксперт.

"Если проанализировать паритет покупательной способности российских и германских пенсий, взяв в качестве критерия стоимость бигмака, то получим, что на среднюю пенсию в Германии можно купить 186 бигмаков в месяц, а на российскую пенсию только 115". Таким образом, по словам экономиста, можно сделать "грубый вывод", что покупательная способность пенсий в России почти на 38% ниже, чем в Германии.

В то же время, как замечает Финогенова, "представляет интерес предложенный коэффициент относительного уровня медианного размера пенсионной выплаты и пенсионного дохода к зарплатному доходу".

На разные покупательную способность пенсий и стоимость товаров и услуг указал также независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

По его мнению, необходимо уходить от значения прожиточного минимума пенсионера к определению уровня комфорта пенсионера (УКП), который должен учитывать средние, а не минимальные значения потребления граждан в старшем возрасте.

По данным Росстата, коэффициент замещения пенсий в России сокращается несколько лет подряд. В 2015-м он составлял 35,2%. По итогам 2019-го, по предварительной оценке статведомства, коэффициент снизился до 29,8%. В январе этого года он был 32% против 34% в январе 2019-го.