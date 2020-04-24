Новостройки в РФ подорожали в апреле на 13,5%

24 апреля. FINMARKET.RU - В апреле средняя стоимость квартир в новостройках в России увеличилась на 13,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные федерального портала "Авито Недвижимость", пишут "Известия"

Как рассказал изданию руководитель категории новостроек в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев, за последний год средняя стоимость первичного жилья в российских городах выросла до 87,6 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом, по его словам,на вторичное жилье в апреле т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в среднем на 4% - до 54,3 тыс. рублей за 1 кв. м.

Тенденцию роста подтвердили и другие участники рынка недвижимости. По информации руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, например, в Москве и Санкт-Петербурге цены на квартиры в новостройках повысились на 8%, в Нижнем Новгороде и Уфе - на 14%, в Красноярске - на 16%. А по данным гендиректора федерального портала "Мир квартир" Павла Луценко, еще больший рост был зафиксирован в Сочи и Хабаровске - на 18,5% и 17,1% соответственно.

Однако теперь аналитики и эксперты рынка предрекают снижение цен из-за сокращения спроса на жилье. Так, по оценке Попова, до конца года средняя стоимость квартир в новостройках может упасть на 8-10%; цены на вторичку могут снизиться на 10%. А по прогнозам Луценко, стоимость вторичного жилья до конца года может понизиться на 15-20%.

По словам Попова, рынок как первичной, так и вторичной недвижимости реагирует на изменения спроса не моментально, а с лагом во времени. Но собственники вторичной недвижимости пока неохотно идут на уступки и не готовы "двигаться" по цене, отметил эксперт.

Но в целом на вторичном рынке наступил переломный момент - впервые за последние 2 года цены начали падать, отметил директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Так, некоторые собственники уже приняли новую реальность и готовы делать скидки.

Девелоперы тоже уже делают заметные скидки на некоторые, рассказала "Известиям" председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. В целом же, на фоне кризиса девелоперы придерживаются разных позиций - кто-то вводит акции, кто-то, напротив, отменяет их. Некоторые застройщики объявили в своих проектах весьма щедрые скидки - вплоть до 20%, рассказала эксперт.