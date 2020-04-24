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24 апреля 2020 года 09:16
Аграриям предложено скинуться на дождик
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Zuma\TASS
24 апреля. FINMARKET.RU - Власти южных регионов начали беспокоиться из-за влияния засухи на урожай. Так, в минсельхозе Ставропольского края планируют привлечь сельхозпроизводителей к финансированию искусственного вызова осадков на территории региона. Это должно предотвратить гибель посевов зерновых культур из-за засухи, пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо замглавы министерства Вячеслава Дридигера руководителям профильных управлений муниципалитетов. Для распыления в облаках реагентов планируется использовать самолеты Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета. На 30–40 дней и 150 полетов в мае—июне потребуется около 90 млн руб., говорится в письме. Сумму предлагается распределить между компаниями, согласившимися участвовать в проекте, пропорционально площади посевов. В минсельхозе края изданию подтвердили, что вопрос прорабатывается. Источник “Ъ” в крупном производителе зерна считает, что такой проект должно финансировать только государство, получающее с компаний налоги. "Очередным кооперативом вопрос не решить, дешевле будет вызвать шамана",— иронизирует он. В эффективности предложенной в Ставропольском крае меры эксперты сомневаются. По словам Андрея Сизова, дождь можно вызвать только при наличии дождевых облаков, а их на юге России нет. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавляет, что искусственный вызов осадков с использованием самолетов дорог, а эффективность его может оказаться невысокой в условиях низкой влажности воздуха.
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