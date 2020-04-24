Расходы бюджета РФ ушли в отрыв

24 апреля. FINMARKET.RU - За первый квартал этого годабыл исполнен с небольшим профицитом в 13 млрд рублей. Однако в апреле разрыв начал резко уменьшаться и ушел в отрицательную зону: с этого месяца стартовали отсрочки по выплате налогов, предусмотренные антикризисным пакетом правительства.федерального бюджета этого года составил 1,1 трлн рублей. Согласно оперативным данным Минфина, доходы казны 17 апреля составили почти 5 трлн рублей, а расходы — 6,1 трлн, сообщают "Известия".

Больше всего средств израсходовано на социальную политику (1,8 трлн рублей), национальную экономику (450 млрд) и здравоохранение (420 млрд). Главным источником доходов стал налог на добычу полезных ископаемых. Благодаря ему бюджет получил почти 1,5 трлн рублей. Второй по сумме вид поступлений — НДС. Он принес в казну 1,1 трлн рублей.

В министерстве на дефицит реагируют спокойно: там напомнили, что казна уже сталкивалась с серьезными разрывами доходов и расходов. В частности, во время предыдущих кризисов, в 2009, 2010 и 2016 годах дефицит федерального бюджета по итогам года составлял более 3% ВВП, заявили в пресс-службе. В номинальном выражении самый значительный в истории дефицит бюджета был зафиксирован в 2016-м. Тогда расходы превысили доходы на 3 трлн рублей.

Дефицит на этот год в Минфине оценивают в 5,6 трлн рублей. Казна получит 15,2 трлн рублей доходов, а потратит 20,8 трлн. Поступления сформированы без учета покупки Сбербанка, что должно дополнительно принести в бюджет более 1 трлн рублей, уточняли источники "Известий".

Ситуация на нефтяном рынке может спровоцировать резкий рост разрыва между поступлениями в казну и тратами: вплоть до 10% ВВП по итогам года, прогнозируют эксперты. Впрочем, пишет газета, они уверены, что бюджетная система обладает достаточным запасом прочности, чтобы уверенно профинансировать нехватку средств.

Дефицит по итогам года АКРА оценивает примерно в 5% ВВП или 5,6 трлн рублей. По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова (его цитируют "Известия"), Минфин может без особых сложностей финансировать такой разрыв в течение одного-двух лет. 40% этой суммы закрывается деньгами ФНБ, а остальное можно спокойно привлечь на рынке по адекватным ставкам, поскольку у РФ есть серьезный запас прочности по наращиванию госдолга. По этому показателю— одна из наиболее благополучных стран, обязательства занимают менее 15% ВВП.