Падение потребительского спроса в РФ ожидается на большинство товаров и услуг

23 апреля. FINMARKET.RU - В Россиипотребительского спроса ожидается на большинство товаров и услуг. Соответствующее исследование "COVID-19 - Срез потребительских настроений N1: Российские- новая реальность" провели BCG совместно с холдингом "Ромир". Больше всего пострадает индустрия развлечений и досуга, но сокращение расходов затронет и такие сферы, как торговля продуктами питания.

В ближайшие полгода ожидается сокращение расходов во всех категориях продуктов питания, за исключением "свежих продуктов". 16% респондентов планируют увеличить траты на свежие продукты в течение шести месяцев, а 13% планируют сокращение трат, то есть "чистый прирост заинтересованности в покупке" оценивается в 3%. А 28% опрошенных планируют в ближайшие полгода сократить расходы на алкоголь, в то время как увеличить расходы готовы только 8% респондентов. 16% потребителей планируют тратить меньше на замороженные и консервированные продукты (14% готовы увеличить расходы), 15% - на бакалею (14% собираются увеличить закупки). Сократить затраты на детское питание готовы 8% потребителей (против 5%, которые собираются тратить больше).

Около 50% опрошенных связывают сокращение расходов с причинами, вызванными COVID-19.

В сегменте одежды и роскоши снижение спроса ожидается во всех подкатегориях. Наименее пострадавшим сектором, по данным исследования, станет детская одежда (сократить траты на нее в ближайшие 6 месяцев планируют 19% респондентов, 5% собираются увеличить расходы).

Снизить расходы на покупку спортивного снаряжения и одежды планируют 31% респондентов, на женскую одежду - 34%, на мужскую - 32%, на сумки, украшения и другие аксессуары - 35%, на обувь - 37%, на ювелирные украшения - 25%. Доля потребителей, готовых увеличить расходы на покупку этих товаров, составляет 2-6%, в зависимости от категории.

Сокращение расходов ожидается и на все основные категории товаров длительного пользования. Так, 34% опрошенных собираются снизить траты на мебель и предметы интерьера, 35% - на мобильные электронные устройства, 37% - на стационарную электронику и бытовую технику.

Наибольшие потери понесет сфера развлечений и досуга. Так, 43% респондентов собираются сократить затраты на посещение кинотеатров (увеличить расходы по этой статье готовы только 9% опрошенных), 39% планируют меньше тратить на рестораны (5% - больше), 41% потребителей хочет снизить расходы на посещение спа-салонов, тематических парков и концертов (и только 4% готовы увеличить траты на эти услуги).

Лидером по потребительским затратам, согласно исследованию, станут такие статьи расходов, как коммунальные услуги (рост расходов на них планируют 23% респондентов против 8%, планирующих снижение), домашний интернет (11% против 7%), мобильная связь (13% против 9%), безрецептурные лекарства (16% против 12%). Замыкают пятерку лидеров свежие продукты.

Все пять категорий, в которых ожидается повышение расходов, связаны либо с опасениями по поводу здоровья, либо с введением режима самоизоляции.

Во всех остальных категориях доля тех, кто собирается сократить расходы, превышает долю готовых потратить больше.

По данным исследования, 75% респондентов настроены пессимистично относительно будущего российской экономики и ожидают наступления рецессии, а 40% не уверены в устойчивости своего финансового положения.

В опросе принимали участие 1,2 тыс. респондентов по всей России. В исследование было включено более 40 товарных категорий