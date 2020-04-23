Льготная сельская ипотека пользуется ажиотажным спросом

23 апреля. FINMARKET.RU - Льготная сельскаяв этом году пользуется ажиотажным спросом у населения: желающих приобрести под 3% годовых полноценный дом или земельный участок по сумме запрашиваемых средств сейчас в пять раз больше предусмотренного лимита, пишет "Российская газета".

С начала года только в Россельхозбанк поступило более 41 тысячи заявок по программе льготной сельской ипотеки на сумму, превышающую 91 млрд рублей, сообщили "РГ" в минсельхозе. Там уточнили, что льготную ипотеку уже получили жители 35 регионов. Пока выдает кредиты по программе только Россельхозбанк, но аналогичные соглашения минсельхоз подписал со Сбербанком, банками "Центр-Инвест", "Левобережный" и "АК Барс".

"Льготная ипотека - один из ключевых инструментов госпрограммы комплексного развития сельских территорий, который позволит не только улучшить жилищные условия людей и сократить миграцию в города, но и привлечь в агросектор городских жителей", - отметила в беседе с "Российской газетой" заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, программа предусматривает беспрецедентные условия кредитования, которые для большинства людей, проживающих на селе, были до сих пор недоступны. И большая востребованность механизма в регионах доказывает целесообразность этой программы.

Впрочем, пишет "РГ", в условиях пандемии коронавируса пришлось сократить финансирование ряда госпрограмм, в том числе "Комплексное развитие сельских территорий", - с 2,29 до 1,49 млрд рублей, то есть в полтора раза.

Основное сокращение финансирования госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" коснется развития инфраструктуры на селе и жилищного строительства (куда и зашита сельская ипотека), сообщила Оксана Лут. По ее словам, сейчас на поддержку сельской ипотеки есть 1 млрд рублей, что позволяет улучшить условия 5,5 тысячи семей. Но с учетом крайней популярности и востребованности этой программы минсельхоз будет в дальнейшем ходатайствовать об увеличении суммы по этой строке на этот год до 6,4 млрд рублей. Это позволит обеспечить жильем почти 50 тысяч семей - это примерно 4,25 млн квадратных метров.

В минсельхозе напомнили, что программа действует во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. Сегодня максимальная сумма кредита ограничена 3 млн рублей, кроме жителей Ленинградской области и Дальнего Востока - для них из-за высоких цен на жилье лимит увеличен до 5 млн рублей. Сейчас также прорабатывается вопрос об увеличении максимальной суммы (до 5 млн рублей) для Ямало-Ненецкого округа.

Как рассказали в минсельхозе, сейчас ведомство готовит изменения в программу сельской ипотеки, планируя добавить обязательства для заемщика регистрироваться по адресу построенного или приобретенного с использованием льготного кредита жилого дома. Кроме того, планируется расширить охват - за счет возможности строительства жилья на земельных участках, предоставленных в аренду для строительства или ведения личного подсобного хозяйства.