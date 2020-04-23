Не все банки готовы обслуживать просроченные карты

23 апреля. FINMARKET.RU - Не все российскиеготовы разрешить клиентам использовать до 1 июля без перевыпуска, у которых истекает срок действия. О такой мере поддержки, позволяющей гражданам не обращаться в отделения, в прошлую пятницу заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако это лишь рекомендация ЦБ. Платежные системы, работающие на российском рынке, одобрили такую меру, пишут "Известия"

Платежные системы подтвердили информацию Набиуллиной, что направили банкам соответствующие рекомендации, причем еще в конце марта.

"Платежная система "Мир" проработала с банками-участниками возможность продолжения использования карты с истекшим сроком действия в случае невозможности получения клиентом новой. Правила и стандарты ПС "Мир" позволяют банкам обеспечить такую возможность для своих клиентов. Уточнить возможность использования карт "Мир" с истекшим сроком действия необходимо в банке, который выпустил карту", - сообщили "Известиям" в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

Аналогичный ответ был получен и от пресс-службы Mastercard. Система направила официальное письмо в адрес российских банков с рекомендацией рассмотреть возможность продолжатькарт с истекшим сроком действия.

"Правила Mastercard позволяют обрабатывать платежи по истекшим картам, и это может быть хорошим выходом в ситуации, когда их держатели по разным причинам не смогут посетить банк для получения перевыпущенной карты, - рассказали "Известиям" в пресс-службе Международной платежной системы.

Visa также напомнила своим участникам о действующих рекомендациях и ее правилах. В частности, банкам-эквайерам посоветовали не отказывать в проведении операций на основании истекшего срока действия.

Однако, как уточнили, например, в Mastercard, решение о предоставлении клиентам такой возможности остается на усмотрение банков.

Как показал опрос кредитных организаций, опцию обещают ввести в МКБ, меру уже поддержали в Райффайзенбанке, "Открытии" и ВТБ. Но тут важен один момент.

"В настоящее время банк обеспечивает прием карт в банкоматах и торговых точках, которые находятся на эквайринговом обслуживании в ВТБ", - уточнили в кредитной организации. Иными словами, если эквайером выступает другой банк, то карта может быть "нежизнеспособной" при оплате в магазинах или использовании в сторонних банкоматах. Аналогичную информацию предоставили в кол-центре Альфа-банка .

Сбербанк готов пойти только на промежуточный вариант. Как рассказали "Известиям" в Сбербанке, перевыпущенную карту можно забрать в офисе, где она будет храниться в течение 4-х месяцев. То есть ни о каком дистанционном использовании говорить нельзя.

В Сбербанке газете заявили, что можно пользоваться старой картой онлайн, активизировав ее в личном кабинете. Однако это не решает проблем с оплатой при помощи истекшей карты в торговой сети или получением средств в банкомате.