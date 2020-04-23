На восстановление уровня жизни россиян может потребоваться 3 года

23 апреля. FINMARKET.RU - Больше половины россиян ощутили снижение доходов в апреле, говорится в исследовании Райффайзенбанка, в котором приняло участие около 3 тыс. человек по всей России. Согласно сделанным выводам, с начала периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса со снижением доходов столкнулись 56% россиян, пишут "Известия"

Еще 40% опрошенных заявили, что изменение дохода было незаметным (показатель мог как вырасти, так и сократиться), а у 4% населения поступления в личный бюджет даже выросли. Сильнее всего падение заработка ощутили жители Санкт-Петербурга, Краснодара и Уфы, а меньше всего - в Омске, Казани и Волгограде, говорится в исследовании.

В документе отмечается, что в период самоизоляции 57% россиян начали целенаправленно экономить, а еще у 39% расходы сократились, поскольку они находятся дома или потому что часть магазинов закрыта (оставшиеся 4% оставляли собственный вариант).

При этом у половины россиян нет подушки безопасности, еще 28% опрошенных только собираются ее сформировать, и только 22% граждан регулярно пополняют бюджет на черный день, подчеркивается в исследовании Райффайзенбанка.

Согласно оценке руководителя проекта "Общероссийского народного фронта" "За права заемщиков" Евгении Лазаревой,сократились у 50-60% работающего населения. Она отметила, что у многих граждан ежемесячная зарплата примерно на 25% состояла из фиксированного оклада, а основная часть - из бонусов, премий, процентов с продаж или с оплаты оказанных услуг. В нерабочий период сохранятся, увы, только оклады россиян - фактически доходы сокращаются более чем на 70%, подчеркнула Евгения Лазарева. Кроме того, незащищенными останутся работники, получающие "серую" или "черную" зарплату.

В Минтруде РФ не ответили на вопросы "Известий" о том, какая доля россиян столкнулась с сокращением доходов в апреле.

Траты россиян в марте-апреле 2020-го снизились примерно на 40% - как в торговых точках, так и в онлайн-магазинах, оценил директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин. Он добавил, что заметно упал размер среднего чека, поскольку россияне стали реже делать дорогостоящие покупки (одежду и технику), а также проводить оплаты для туристических нужд - например, бронировать отели. Более кардинального сокращения трат россиян следует ожидать в мае-июне 2020-го, поскольку тогда отразится уменьшение поступлений в семейные бюджеты в апреле, ожидают в Промсвязьбанке.

По базовому прогнозу, реальные доходы населения в России снизятся на 5-7% в 2020-м, сообщили "Известиям" в Ак Барс Банке.

Руководитель департамента финансов и стратегии банка "Зенит" Галина Лобова опасается, что в этом году следует ожидать сокращений работников, в первую очередь - в сегменте малого и среднего бизнеса. По ее оценкам, крупный частный или иностранный бизнес в 2020 г. уменьшит штат или уровень оплаты труда на 10-15%, а в госсекторе увольнений ожидать не стоит.

Восстановление уровня реальных доходов россиян начнется в конце 2020 - начале 2021-го, ожидает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Он подчеркнул, что только через 1-2 года после этого доходы населения, возможно, достигнут уровня покупательской способности 2019 года.

Если бы речь шла только о влиянии "нерабочего" апреля, то снижение ВВП могло бы составить порядка 2%. Однако, учитывая вероятность продления режима самоизоляции на май, а также последствия резкого падения цен на нефть и сокращения потребительского спроса, снижение будет большим, опасается старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его подсчетам, в кризисном сценарии снижение ВВП может достичь в 2020 г. 6-7% против 1,4% в прошлом году.