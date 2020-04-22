Рост промпроизводства в марте замедлился до 0,3%

В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 3,3% в феврале. Результат оказался немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,4%

22 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2020 года промышленное производство в РФ увеличилось на 0,3% по сравнению с мартом 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В феврале 2020 года производство в годовом выражении выросло на 3,3%.

По сравнению с февралем текущего года промпроизводство выросло на 6,4%.

В 1-м квартале показатель поднялся на 1,5%

Динамика показателя за март оказалась немного хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение промпроизводства в РФ в прошлом месяце на 0,4% .

Согласно консенсусу, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 1,3% (рост на 2,5% по опросу месяц назад).

В марте 2020 года на один рабочий день больше, чем в марте 2019 года, что позитивно повлияло на рост объемов производства и увеличивает вклад сырьевых отраслей и обрабатывающих производств с непрерывным циклом. Указ президента РФ о выходных днях с 28 марта по 4 апреля незначительно снизил роль календарного фактора, отмечает Росстат.

"Развитие кризисной ситуации в мировой экономике и введение внеочередных выходных с 30 марта не оказало решающего воздействия на динамику производства в 1-м квартале 2020 года. В марте спрос на основные товары российского экспорта не показал значительного снижения. Одновременно, из-за возникновения эффекта "ажиотажного спроса" на отдельных рынках, заметно выросло производство соответствующих товаров (консервы, крупы, пищевые концентраты, растительные масла, гигиенические бумажные изделия, товары бытовой химии и т.п.). Кроме того, использование предприятиями имеющихся запасов сырья и материалов позволило снизить давление выросших валютных цен на импортируемые товары", - говорится в сообщении статистического ведомства.

Позитивную динамику показали обрабатывающие отрасли. В марте объемы производства в этом секторе экономики выросли на 2,6% к аналогичному периоду 2019 года и на 8,8% к февралю 2020 года. В целом, по итогам 1-го квартала 2020 года, прирост составил 3,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года.

Сырьевой сектор показал рост на 5,6% по сравнению с февралем 2020 года и падение на 1,7% по сравнению с мартом 2019 года. По итогам 1-го квартала добывающие отрасли показали нулевой рост - результат, аналогичный январю-марту 2019 года.

Отрасли, обеспечивающие электро- и тепловой энергией, теплом и газом, а также работы по водоснабжению и водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений снизили свои показатели, как по итогам марта, так и за 1-й квартал 2020 года в целом.

Наибольший рост в марте показали:

- производство магистральных электровозов (прирост по сравнению с мартом 2019 года - 94,1%, или в 1,9 раза, за 1-й квартал 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года - 25%, произведено 75 единиц);

- производство компьютеров и комплектующих для них (в марте рост составил 75,5%, за 1-й квартал - 67,2%, произведено продукции на 6,5 млрд руб.);

- производство фармацевтических субстанций, включая антибиотики (рост в марте - 64,1%);

- изготовление электронного оборудования для медицинских целей (рост за месяц - 49%, за квартал - 29,8%, произведено продукции на 4,1 млрд руб.);

- выпуск магистральных тепловозов (рост в марте - 30%, произведено 62 секции);

- производство лакокрасочных материалов на основе полимеров (рост в марте - 21,9%, за квартал - 18,4%, произведено 252 тыс. т. продукции).

Максимальное снижение отмечено:

- производство тракторов для сельского хозяйства (падение по сравнению с мартом 2019 года на 39,6%, за квартал снижение составило 37,8%, произведено 1,6 тыс. штук);

- производство бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом (падение в марте на 29,7%, за квартал - на 32,3%, произведено 109 машин);

- изготовление оборудования для производства хлебобулочных изделий (снижение на 23,6%, за январь-март - 33,6%, произведено оборудования на 177 млн руб.);

- выпуск легковых автомобилей (снижение на 19%, за квартал - на 15,8%, произведено 323 тыс. машин).

Аномально теплая зима оказала влияние и на результаты марта. Объемы производства электроэнергии на тепловых электростанциях упали на 8,4% по сравнению с мартом 2019 года и на 3,7% по сравнению с февралем 2020 года. В целом за I квартал 2020 года тепловые электростанции произвели лишь 93,9% электроэнергии, выработанной за январь-март 2019 года.

Росстат напоминает, что в соответствии с указами президента РФ 30 и 31 марта, а также период с 1 по 30 апреля были объявлены нерабочими днями. В связи с этим, около 2% крупных и средних и 5% малых предприятий (из попавших в выборку) не предоставили информацию. В целом, процент сбора отчетности о производстве и отгрузке товаров и услуг за март и I квартал 2020 года остался высоким - более 95%.

По этим предприятиям итоговые данные были сформированы на основе февральской отчетности с учетом результатов телефонного экспресс-обследования, проведенного территориальными органами Росстата. В ходе обследования уточнялись примерные процентные изменения в деятельности предприятий в марте по сравнению с февралем 2020 года.