Рестораторы разрабатывают свои антикризисные меры

22 апреля. FINMARKET.RU - Российские рестораторы, не дождавшись пока обещанной поддержки со стороны государства, начали разрабатывать свои антикризисные. Крупные операторы на рынке общепита ради спасения своего бизнеса на фоне текущего кризиса решили сократить число своих заведений, следует из опроса, проведенного "Коммерсант" среди рестораторов. Они намерены сократить минимум 20% своих заведений.

Ранее участники рынка общепита, объединившись с представителями других пострадавших отраслей, направили ряд обращений как к федеральному правительству, так и мэрии Москвы. Кроме арендных и налоговых каникул рестораторы предлагали предоставить компаниям из пострадавших отраслей, если их выручка за март-апрель совокупно сократилась на 50%, субсидии в размере 19,8 тыс. руб. на каждого сотрудника. Это позволило бы сохранить рабочие места. Кроме того, они просили признать пандемию форс-мажором, что позволило бы "обнулить" большинство взаимных обязательств или получить рассрочку по их исполнению. Все, что предложили власти города, это освобождение от ряда налогов владельцев недвижимости, снизивших более чем в 2 раза ставки для своих арендаторов, в том числе рестораторов. Но, как говорят представители крупных ресторанных сетей, предложенные властями меры больше подходят малому и среднему бизнесу.

Сейчас большинство ресторанов и кафе вынуждено работать исключительно на доставку. Обещанная отрасли помощь со стороны государства не приведет к улучшению ситуации, заявил в интервью "Коммерсанту" гендиректор ресторанного холдинга Ginza Project Moscow Максим Ползиков. Это вынудило компанию искать инвесторов, которые готовы в такое рискованное время инвестировать в рынок общепита.

Как сказал Ползиков, сейчас конкретных планов по закрытию нет. "По-прежнему сохраняется много факторов неопределенности. Важно понимать, что после значительного простоя открытие ресторана - это фактически запуск нового проекта. Поэтому мы прорабатываем возможности дополнительного финансирования: от частных инвестиций до банковских продуктов или господдержки. Но предложенные на данный момент государством меры поддержки недостаточны для рынка общепита либо неприменимы. Банки сейчас ждут решений властей и ЦБ, поэтому мы сосредоточились на привлечении частных инвестиций. В первую очередь обсуждаем это с действующими инвесторами", - заявил гендиректор Ginza Project Moscow.