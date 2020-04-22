Закрыться могут около 3 млн малых и средних предприятий

22 апреля. FINMARKET.RU - К маю многие рестораны, фитнес-клубы, сервисы такси и каршеринга исчерпают запас прочности из-за простоя в связи с пандемией коронавируса.

В малых и средних предприятиях, в основном в сфере услуг и торговли, занято около 18 миллионов человек, примерно половину из них затронул режим нерабочих дней, рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. По ее словам, уже после первой недели карантина более половины опрошенных предпринимателей заявляли об отсутствии лишних денег, так как работа шла с оборотов. По прогнозам ТПП РФ, закрыться могут около 3 миллионов компаний, пишет "Российская газета"

Переход на альтернативные варианты работы - доставку еды из ресторанов, онлайн-тренировки, привлечение машин такси к перевозке заказов - не стал панацеей. "Доставка, на которую мы уповали в надежде покрыть расходы, ничего не дала. Не все блюда можно доставить до потребителя", - говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Все деньги сегодня уходят на выплату заработной платы сотрудникам. "Если май также придется просидеть без дела, то с рынка уйдет более 30% ресторанов. Большинству просто не на что будет открываться заново. И занять будет не у кого", - подчеркнул Бухаров.

Для большинства пострадавших отраслей одной из самых острых является тема арендных платежей.

Близка к критической отметке и ситуация в сфере автоперевозок. "Весь блок такси упал на 90%, по экономклассу падение чуть меньше, - сообщил генеральный директор Gett Russia Анатолий Сморгонский. - Сейчас нашей компании помогают жить услуги B2B: для тех, кто на удаленке, возим вещи с работы, обеспечиваем документооборот, возим в офис сотрудников компаний, которые решили, что работники не должны пользоваться общественным транспортом, но все-таки должны посещать офисы".