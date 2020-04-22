Выход из кризиса не будет V-образным - Решетников

22 апреля. FINMARKET.RU - Восстановление российской экономики после спада будет поэтапным, не стоит ожидать V-образную форму выхода из кризиса, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы считаем очень разные сценарии, и, действительно, вариантов много, все определяется пандемией, как система здравоохранения справится. Она, слава богу, идет вперед семимильными шагами, тем не менее, мы должны понимать, чтоне будет, что называется, отскоком. Вот все говорят, V-образная кривая - упали, и все вернулось. К сожалению, нет, это будет поэтапное восстановление. И карантинные меры, как очень многие эксперты сейчас говорят, должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений", - сказал министр в передаче "Право на справедливость" на Первом канале.

Комментируя меры поддержки граждан и бизнеса, Решетников подчеркнул, что "с точки зрения выполнения социальных обязательств государства здесь мы абсолютно готовы, здесь вопросов о том, как платить пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам и так далее, не стоял, не стоит и стоять не будет". "Другой момент, как помочь бизнесу, какой объем издержек за это время, когда экономика не работает. Мы по сути остановили экономику, а расходы не остановить, доходы можно остановить, а расходы остановить очень сложно", - отметил министр.

"Мы максимально все сдвинули вправо, ввели всякие отсрочки и так далее. Мы что-то снизили, убрали все эти проверки, снизили соцвзносы - большое такое системное, глобальное решение. Но все равно расходы, что называется, генерятся", - продолжил он. "Поэтому мы понимаем, что даже те отсрочки по налогам, которые мы дали, к ним придется вернуться. Поэтому мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса... Мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки. Сейчас работаем с отраслями уже адресно", - прокомментировал он ход работы по поддержки компаний.

Решетников считает, что главным вопросом сейчас является скорость реализации уже принятых мер поддержки и большем информировании бизнеса о возможностях в получении помощи. "Вопрос ведь не только придумать и озвучить меры, вопрос их реализовать. И ключевой сейчас вопрос, и тема недоинформированности тут же, это реализация принятых мер", - сказал министр.

"Мы быстро принимаем много решений, но как добиться их реализации так, чтобы предприниматель, придя в банк, в региональную гарантийную организацию, в налоговую, получил то, что он слышит с экрана - вот это вот сейчас задача номер один для всех нас", - подчеркнул Решетников.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что объем программы беспроцентных кредитов бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам может быть увеличен. "На сегодняшний момент, буквально по данным на вчерашний на вечер, у нас на 2,7 млрд рублей выдано уже кредитов и поддержано 55 тыс. рабочих мест, заявок в банках на 27 млрд. Много это или мало? Ну вообще потенциал 150 млрд, который мы сейчас видим и готовы его увеличивать", - сказал министр.

"Это говорит о том, что скорость высокая, учитывая то, что от старта программы, от выпуска постановления правительства прошло 2,5 недели. Для любой другой ситуации это космическая скорость, для нынешней - недостаточная. Поэтому на уровне правительства эта ситуация раз в две недели выносится на селекторные совещания", - отметил Решетников. "Раскручиваем маховик, но надо быстрее", - заявил глава Минэкономразвития.