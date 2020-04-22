ВИЭ-проекты обяжут обеспечить экспорт оборудования

22 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг подготовил ряд существенных изменений в акты правительства, касающиеся новой программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 годы, пишет "Коммерсант". В частности, ведомство предлагает установить "целевые показатели экспорта для генерирующего оборудования", которые будут рассчитываться как отношение объема экспортной выручки от продажи оборудования к величине капитальных затрат станции. Целевой показатель для ветровых и солнечных станций с вводом в 2025-2030 годах составит 4%, а в 2031-2035 годах - 8%. Как говорят собеседники издания в отрасли, изначально Минпромторг предлагал устанавливать показатель по экспорту на уровне 10-30%, что "просто невозможно выполнить при нынешних объемах производства".

Если инвестор не сможет выполнить требование по экспорту, то ему снизят плату по договору поставки мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи с оптового рынка). Для солнечных электростанций (СЭС) плата за мощность может снизиться на 20%, а для ветровых (ВЭС) - на 10%. Пока неясно, как инвестор сможет требовать определенного уровня экспорта от независимых поставщиков и как взыскивать с него штраф при невыполнении плана.

Минпромторг также предлагает ужесточить и требования по локализации оборудования: на начальном этапе локализация должна приблизиться к 80% по ВЭС, а по СЭС - к 100%, по оценкам собеседников "Коммерсанта", знакомых с документом. Если требования не будут соблюдены, штраф для строителей СЭС резко вырастет с нынешних 65% сразу до 95% от гарантированного платежа за мощность. Для ВЭС штраф не изменится и составит около 55%.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет крупных инвесторов в ВИЭ) сообщили газете, что в "нормальном сценарии развития мировой экономики" данные показатели по экспорту, вероятно, даже будут перевыполнены. Экспортные сделки сильно зависят от конъюнктуры рынков и их регулирования. "Штрафы за нарушение данного показателя применяться не должны, в противном случае мы неизбежно столкнемся с заключением мнимых сделок",- считают в ассоциации.