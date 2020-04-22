Ситуацию с падением WTI ниже нуля не надо драматизировать - Новак

22 апреля. FINMARKET.RU - Страны ОПЕК+ имеют все возможности для реагирования на нефтяной рынок, драматизировать ситуацию с падением котировок наWTI не стоит, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге (после 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже), отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", - передает слова Новака пресс-служба Минэнерго РФ.

"Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке", - отметил Новак.

Министр напомнил, что сейчас нефтяной рынок крайне волатилен из-за падения спроса на фоне мер по борьбе с коронавирусом, из-за постепенного затоваривания хранилищ и неопределенности сроков восстановления мировой экономики. "Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер", - подчеркнул Новак. "Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования", - сказал министр.

Вице-президент "ЛУКОЙЛа" , совладелец компании Леонид Федун считает, что отрицательная цена нефти марки WTI не так печальна для российской нефти. "Инвесторы этого испугались (переизбытка нефти на рынке и нехватки хранилищ) и начали продавать фьючерсы. И, кроме того, тут смешно то, что сегодня торгуют не люди, сегодня торгуют роботы. И роботы - это алгоритмы, которые упёрлись в эту систему и тут же начали продавать и загнали ее (цену WTI ) до отрицательных значений", - объяснил он в эфире "Первого канала".

"Для российской нефти это все (отрицательная цена WTI) не так печально, хотя достаточно тоже больно. Поскольку соглашение ОПЕК+ начнет действовать только в мае, и, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнет рынок разгружаться. Но, опять-таки, благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю, а без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме", - отметил Федун.

По словам топ-менеджера "ЛУКОЙЛа", в целом, всё будет зависеть от того, как начнут снимать карантин в разных странах мира. "Китай снял (карантин), сегодня Китай вышел на уровень потребления нефти, близкий к тому, как это было, где-то 10 млн б/с он потребляет. Но, скажем, Индия до сих пор находится в жесточайшем карантине, потребление упало на 50%, США находятся в жесточайшем карантине. Ну, про Италию, Европу вы знаете. Но благодаря сделке ОПЕК+, я бы надеялся, что мы этот край пропасти не переступим", - сказал он.

В понедельник майские фьючерсы на WTI, действие которых заканчивается 21 апреля, закрылись в отрицательной зоне, на отметке минус $37,63 за баррель.