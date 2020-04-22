"Серый" рынок смартфонов в России сократился на 70-80%

22 апреля. FINMARKET.RU - Объем нелегально реализуемых смартфонов с января снизился на 70-80%, оценил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом, по данным Gfk, продажи "умных" телефонов на легальном рынке в 1-м квартале выросли на 13% в штуках и на 17% в денежном выражении, пишут "Известия" . Муртазин отметил, что "серый"смартфонов небольшой: его доля около 2% в штучном выражении и 6% - в денежном.

В России выручка от продаж мобильных телефонов составляет около 800 млрд рублей в год, и доля "серых" колеблется, в основном достигая 3%, хотя в случае с отдельными производителями может доходить и до 50%, пояснил аналитик "Финама" Леонид Делицын.

Объем снижения нелегальных продаж смартфонов также нужно оценивать в зависимости от производителя, считает независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян. По его оценке, в случае с Apple с января они снизились на 90%, Xiaomi - всего на 40%.

Директор департамента "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Павел Вьюков отметил, что, по его данным, продажи смартфонов за последние четыре недели всё же упали, причем если реализация официального товара просела примерно на треть, то "серый" рынок потерял 80%.

Сейчас на "серый" рынок влияют разнонаправленные тенденции, пояснил Вьюков. С одной стороны, в условиях ожидаемого падения доходов населения есть возможность нарастить продажи, с другой - рынок сильно ограничивают закрытие границ и увеличившиеся сроки поставки из Китая. Но больше всего на нелегальную реализацию повлияло существенное снижение цен в официальном ритейле, который сейчас таким образом стимулирует продажи, заключил эксперт.

На "сером" рынке продаются прежде всего флагманские модели известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi, отметил Муртазин. В прошлом году каждый десятый iPhone был куплен в России нелегально, а половина реализуемых в стране смартфонов Xiaomi была приобретена на "сером" рынке, добавил он. Покупателей притягивает низкая цена на недешевые гаджеты. При этом пользователь лишается гарантии на устройство, пояснил Муртазин. Нелегально ввезенныепродают как через интернет, так и в офлайн-магазинах, пояснил эксперт. Но сейчас большая часть стационарной розницы не работает, в том числе и те точки, которые торговали "серыми" телефонами. Например, известная в Москве "Горбушка", пояснил он.

Маркарьян считает, что у "серого" рынка смартфонов есть перспективы роста после открытия границ. Эксперт объясняет это тем, что доходы людей сейчас падают и они будут искать выгодные предложения. Но этот рост не будет большим - около 20% от нынешнего состояния, добавил он.