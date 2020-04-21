Оценить падение ВВП РФ в 2020 г. без эмоций возможно через 3 месяца - ВШЭ

21 апреля. FINMARKET.RU - Текущиепадения ВВПв 2020 году от разных аналитических центров колеблются от 2% до 8%, но они носят скорее эмоциональный характер и построены больше "на ощущениях" самих экспертов, приемлемые по точности прогнозы появятся через 2-3 месяца, говорится в обзоре центра конъюнктурных исследований института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

"Сегодня из-за отсутствия полных статистических данных в реальном времени практически невозможно с точностью даже до плюс-минус 1,5% определить годовые темпы развития как экономики России в целом, так и промышленности в частности", - приводится комментарий директора этого центра НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

"Среди различных информационных ведомств, в том числе иностранных, разброс мнений в оценке спада ВВП России варьирует от 2% до 8%, то есть на 6 п. п. или в денежном выражении почти 7 трлн рублей, а это треть российского бюджета на текущий год. Подобные расхождения в прогнозных оценках фундаментальных макроэкономических показателей, конечно, наносят удар по репутации исследователей. Одна из наиболее авторитетных организаций - МВФ - недавно озвучила прогноз по годовому спаду ВВП России в 2020 году на 5,5%. Все эти прогнозы пока носят хотя и экспертный, но эмоциональный характер, преимущественно базирующийся на не каузальной модели прогнозирования с экстраполяцией прошлых трендов, на ощущениях экспертов, знаниях поведения экономики в подобные периоды в прошлом", - комментирует Остапкович качество точности текущих прогнозов

По его мнению, "сегодняшняя негативная турбулентность в виде беспрецедентного падения спроса и предложения торгуемых товаров и услуг заметно отличается от предыдущего финансового, банковского и долгового кризиса".

"Поэтому пока, не обладая полными статистическими данными в режиме реального времени, невозможно предсказать, как себя поведетв условиях "великой самоизоляции". Сегодня главным информационным бенефициаром и "подносчиком патронов" для прогнозистов должен стать Росстат. Именно фактические официальные данные Росстата за март-июнь, а исходя из оценки складывающейся ситуации, это будет самый сложный период для экономики, в том числе для промышленности и для населения, позволят более адекватно оценивать годовые социально-экономические перспективы для населения страны, экономики в целом и ее базовых отраслей, а также финансовые возможности государства", - отмечает экономист.

"Какая будет дальнейшая парадигма развития экономики России, зависит от целого корпуса экономических, причем не только внутренних, и санитарных факторов. В первую очередь, от продолжительности и последствий коронавирусной атаки, динамики фундаментальных макроэкономических показателей, поведения мировых цен на сырьевые товары - основу российского экспорта (более 80% в общем объеме экспорта России), экономического состояния стран - основных импортеров этих товаров, государственных законодательных и финансовых мер по поддержке жизнедеятельности населения и экономики страны, а также, и это, пожалуй, главное - от динамики безработицы, состояния реальных располагаемых денежных доходов населения, уровня бедности и неравенства населения по уровню доходов. Только обладая знаниями всех перечисленных компонент за ближайшие два-три месяца, можно адекватно оценить годовые перспективы развития России", - перечисляет Остапкович факторы, от которых будет зависеть динамика экономики.

"К сегодняшним прогнозам надо относиться как к интересной информации, но делать по ним фундаментальные и тем более "космические" выводы не стоит", - подчеркивает эксперт.

Комментируя прогноз МВФ по оценке спада экономики России в 2020 году на 5,5%, Остапкович отмечает, что этот прогноз "представляется несколько пессимистическим с экономической точки зрения, хотя, может быть, что маловероятно, МВФ обладает какой-то инсайдерской негативной информацией по санитарной составляющей, тогда все возможно".

"Если осенью не начнется вторая волна 2019-nCOV и если большинство перечисленных ранее факторов "сработает" благоприятно для экономики и населения, то в оптимистическом варианте спад экономики в текущем году, скорее всего, будет находиться в интервале 3,8-4,2%. Естественно, подобный прогноз сегодня носит чисто условный характер, но некоторые специфические экономические сюжеты, характерные преимущественно для экономики России, позволяют дать такой сугубо оценочный прогноз", - тем не менее озвучивает Остапкович и свой прогноз.

Экономист поясняет, что "в российской экономике и тем более в промышленности наблюдается чрезмерное присутствие государства", что в текущей ситуации скорее положительный момент, который смягчит падение.

"Около 60% добавленной стоимости в структуре ВВП создается на государственных предприятиях. Учитывая возможные компенсационные бонусы от своих учредителей для этих предприятий из более чем достаточного антикризисного резерва, накопленного государством за последние годы, указанные экономические агенты будут продолжать создавать товары и услуги с меньшими финансовыми и производительными потерями", - описывает он позитивный момент в текущем кризисе высокой доли государства в российской экономике.

Остапкович также отмечает, что в российской экономике по сравнению с экономически развитыми странами крайне мала доля вклада в ВВП со стороны малых предприятий, ИП, частных предприятий, а также заметно ниже доля сферы услуг - "а именно эти сегменты экономики пострадают от происходящих событий больше всего".

Одновременно, по его словам, при низкой общей доле услуг, включая персональные услуги населению, в структуре ВВП, в России значительно выше, чем в странах с развитой экономикой, вклад в ВВП промышленной отрасли в целом (примерно 30% добавленной стоимости в структуре ВВП страны).

"Учитывая высокую роль промышленности как экономикообразующей отрасли, ее значительную аффилированность с государством, можно предположить, что она пострадает от прилета "черных лебедей" в меньшей степени, чем услуги, транспорт и даже торговля. В результате именно промышленность и ее наиболее инновационный и объемный сектор - обрабатывающая промышленность - будет определять в первую очередь общий экономический тренд", - комментирует экономист позитивный момент в текущем кризисе от относительно низкой (по сравнению с развитыми странами - ИФ) доли услуг в структуре ВВП РФ и более высокой доли промышленности.

Остапкович при этом отмечает, что главная проблема при снижении ВВП - не в спаде производства товаров и услуг.

"То, что экономика России и ее промышленный сегмент в сентябре-октябре текущего года войдут в полное состояние рецессии (исходя из классической экономической теории, наблюдаемый отрицательный прирост ВВП в течение шести месяцев подряд), это практически неизбежно. Вместе с тем, это горе, но не беда. После экономической рецессии и даже кризиса в рыночных экономиках всегда наступает подъем и бум, и за один-два года можно компенсировать рецессионные и кризисные потери", - отмечает экономист.

"Угрозой экономической безопасности любой страны в период кризисов является не снижение темпов роста номинального ВВП, а сокращение рабочих мест (безработица), снижение реальных располагаемых денежных доходов домашних хозяйств, интенсификация роста уровня бедности и неравенства населения по уровню доходов. Большинство социальных, политических и экономических проблем и их последствия преимущественно коренятся в ухудшении именно этих четырех составляющих", - предупреждает Остапкович.