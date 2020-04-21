Россияне сократили зарубежные онлайн-покупки

21 апреля. FINMARKET.RU - В России в 1-м квартале количество посылок в рамках трансграничной электронной торговли сократилось из-за пандемии коронавируса на 22%. Об этом "Известиям" сообщили в ФТС.

В 1-м квартале 2020 года в рамках трансграничной электронной торговли оформлено 71,9 млн отправлений, что на 22% меньше, чем год назад. Тогда через таможенные границы прошло 92,2 млн посылок, рассказали в ФТС.

Количество заказов из-за рубежа действительно пошло на спад, согласился президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В период пандемии вируса потребность граждан в товарах сегмента non-food (непродовольственные) снизилась во всем мире. Обычно в заграничных магазинах россияне покупают одежду, обувь, электронику, рассказал он. Из-за того, что сейчас товары идут дольше, чем обычно, многие предпочитают заказывать на российских сайтах, добавил Соколов.

Как отметил Соколов, на российском рынке электронной торговли в марте-апреле наблюдается переориентация спроса потребителей. По его словам, в середине марта вдвое вырос интерес к таким товарам, как ноутбуки, наушники и другие аксессуары, потому что многие перешли на удаленный режим работы. Также отмечалось увеличение продаж электроники и бытовой техники. А с началом первой нерабочей недели, объявленной по всей стране с 30 марта по 5 апреля, в 10 раз выросли запросы на продовольствие.

Отмечается рост спроса на доставку товаров из маркетплейсов на 500%, подчеркнули в "Почте России". Причина - в востребованности услуги и замещении офлайн-покупок, пояснили они. Фирмы, у которых нет возможности привозить клиентам заказы на дом, подключаются к услугам внешних партнеров в течение 3-х часов.

Как сообщила "Известиям" заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина, переход в режим самоизоляции стимулирует россиян покупать через интернет: в марте число новых клиентов выросло в 2 раза к прошлому году, а с начала апреля - минимум еще на треть. С февраля ежедневное количество доставок до двери выросло более чем в 20 раз, добавила она.

На компанию сильно повлиял переток спроса виз-за ограничений покупок в офлайне, рассказал директор по стратегии Lamoda Павел Орлов. На период карантина пересмотрен каталог товаров в сторону востребованных, таких как гречка, макароны.

В первые две недели карантина продажи продукции в штуках выросли на 135% год к году, рассказали в пресс-службе Wildberries. В 36 раз увеличился спрос на товары для здоровья, в 16 - на продукты и детское питание. Число новых покупателей в апреле выросло втрое: увеличился приток клиентов от 55 лет и из небольших населенных пунктов. На работу приняты 5,5 тыс. новых сотрудников, еще планируется нанять 4 тыс., половина из которых - на позицию курьера.

Для малого и среднего бизнеса уход в онлайн - единственный способ остаться на плаву, так как почти весь спрос переместился в интернет, считает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. Число продавцов увеличивается до 1 тыс. в день. Все маркетплейсы и службы доставки отмечают рост продаж от 20-50 до 100-300% в зависимости от типа товара, рассказал он.

Как считает Соколов, объемы рынка интернет-торговли увеличатся, но сложно прогнозировать на сколько. По его словам, бизнес не был готов к новой реальности и колоссальному росту заказов на продукты. В апреле только АКИТ удалось трудоустроить 15 тыс. человек, оставшихся без работы, в качестве курьеров, водителей и сборщиков заказов, резюмировал он.