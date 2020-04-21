Промышленники хотят приостановить экологический надзор

21 апреля. FINMARKET.RU - В письме премьер-министру Михаилу Мишустину от 15 апреля, подписанном главойАлександром Шохиным, промышленники сетуют, что, разрабатывая антикризисную повестку, правительство упустило из виду ограничения, установленные природоохранным законодательством, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на документ. Промышленники считают, что получение разрешительных документов и проведение таких процедур, как общественная экологическая экспертиза, угрожают "неконтролируемому распространению заболевания", обстоятельства же требуют отложить до 2021 года и работы по восстановлению лесов, и эксперимент по введению квотирования выбросов, пишет газета.

Просьбой отложить до конца года получение новых разрешений на выбросы, сбросы и отходы, а также перенести запуск регуляторных нововведений РСПП не ограничивается. К письму прилагается список из 73 пунктов.

В аппарат ответственного вице-премьера Виктории Абрамченко письмо пока не дошло, но, как пояснил газете источник в Белом доме, оснований для выполнения требований промышленников там не видят. Впрочем, мнение Минприроды может оказаться иным, пишет "Ъ".