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21 апреля 2020 года 09:17
Выпуск ряда жизненно важных лекарств оказался под угрозой
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Денис Абрамов/ТАСС
21 апреля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. Среди них — "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез", а также один из крупнейших игроков рынка "Фармстандарт", пишет "Коммерсант", ссылаясь на копию обращения. Из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию. В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен, раствор глюкозы, антигистаминное средство димедрол и др. из портфеля компаний, указывает газета. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, на которого ссылается газета, знает, что Минздрав уже решился на разработку послаблений в правила перерегистрации цен на ЖНВЛП. Подробности ему пока неизвестны. При этом эксперт не считает, что произойдут какие-либо принципиальные изменения
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АК-54 21.04.2020
Многие специалисты предупреждали о полом результате когда решили передать функции Минторга - Минпрому! В одних руках и производство,которое фактически угроблено командой Христенко! Торговля, вовремя среагировала - БЫ, на отсут- ствие средств защиты - а тут рука руку моет! Тоже продолжается с медикаментами! Спросите у Минпромторга - откуда они взяли сегодняшнюю девальвацию, если КУРС ЕВРО 12.09.2018г составлял 81,3942руб/евро и им уже тогда повысили всё что они просили и продевальвировали! Сколько можно терпеть Христенковскую эту гоп компанию?
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