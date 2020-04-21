Выпуск ряда жизненно важных лекарств оказался под угрозой

21 апреля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. Среди них — "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез", а также один из крупнейших игроков рынка "Фармстандарт", пишет "Коммерсант", ссылаясь на копию обращения.

Из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию. В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен, раствор глюкозы, антигистаминное средство димедрол и др. из портфеля компаний, указывает газета.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, на которого ссылается газета, знает, что Минздрав уже решился на разработку послаблений в правила перерегистрации цен на ЖНВЛП. Подробности ему пока неизвестны. При этом эксперт не считает, что произойдут какие-либо принципиальные изменения