Экономика РФ в 2020 г. может упасть на 4-4,5%, или на 7,5% при плохом варианте - АКРА

21 апреля. FINMARKET.RU - Экономикав сценарии снятия значительной части ограничений в течение трех месяцев после введения карантина в 2020 году упадет на 4-4,5%, а в 2021 году уже продемонстрирует рост на 2-3%, считаютрейтингового агентства АКРА.

"Базовый сценарий для России предполагает снижение реальногона 4-4,5% в 2020 году и восстановление на 2-3% в 2021-м. Этот сценарий основан на предположении, что карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью сняты в случае появления эффективного лекарства или когда большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется - и таким образом приобретет иммунитет", - говорится в обзоре АКРА.

"Базовый сценарий предполагает снятие значительной части ограничений при сокращении до минимума активных случаев болезни (по аналогии с Китаем после третьего месяца карантина). При этом карантинные меры могут быть введены снова только в случае подозрения на новую вспышку заболевания. Такое развитие событий также возможно, еслипродемонстрирует сезонность и его распространение летом естественным образом сократится. В описанных случаях ограничения, вероятно, примут периодически повторяющийся характер (один-два раза в год) и будут полностью сняты после появления эффективного лекарства или когда большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется, приобретя таким образом иммунитет. При этом необходимость быстро реагировать на возможные новые вспышки может привести к частичному сохранению ограничений междугородних пассажирских перевозок и режима закрытых для пассажиров границ России", - описываются наиболее вероятный, по мнению аналитиков АКРА, сценарий.

Среднегодовая цена на нефть марки Urals в базовом сценарии АКРА закладывается в $35 за баррель, среднегодовой курс доллара - 75,9 руб., инфляция - 5,2%.

Пессимистичный сценарий АКРА предполагает падение российского ВВП в 2020 году на 7,5% с незначительным ростом на 0,5% в 2021 году и началом восстановления экономики лишь в 2022-м (рост на 3,9%). Пессимистичный сценарий посчитан при цене на нефть в $25 за баррель, среднегодовом курсе доллара в 86,2 руб. и инфляция 7,7%.

Согласно оптимистичному сценарию АКРА, "либо к лету этого года вирус трансформируется в сторону меньшей летальности, либо проведенные выборочно тесты покажут, что на самом деле значительная часть населения уже перенесла заболевание в легкой или бессимптомной форме". "При реализации этого предположения существенная часть карантинных мер может быть признана избыточной уже летом", - описывают оптимистичный сценарий в агентстве. Оптимистичный сценарий посчитан также при $35 за баррель, но предполагает спад экономики РФ лишь на 0,8% в 2020 году, среднегодовой курс доллара 72,1 руб., инфляцию в 3,9%.

"Если крупному бизнесу может быть оказана адресная поддержка ликвидностью непосредственно правительством РФ, то многочисленным и напрямую не контактирующим с государством компаниям МСБ (малого и среднего бизнеса - ИФ) финансовая помощь может реально поступить только посредством банков. Следовательно, от уровня проникновения банковских услуг и эффективности банковского сектора (в данном случае от способности правильно оценить и принять на себя кредитные риски малого бизнеса и сектора услуг) зависит глубина текущего экономического кризиса в России. Если при поддержке со стороны Банка России и правительства РФ банки не смогут оперативно закрыть разрыв ликвидности, то уязвимые отрасли станут эпицентром банкротств, дефолтов и безработицы. В результате всего этого произойдет сокращение совокупного предложения, которое быстро обернется падением спроса", - отмечают эксперты АКРА в своем обзоре.