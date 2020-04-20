Льготная ипотека оживит рынок и сделает доступнее квартиры

20 апреля. FINMARKET.RU - Запуск льготной ипотечной программы со ставкой в 6,5% решит сразу две проблемы - повысит доступность жилья и даст импульс строительному рынку, затухшему из-за ограничений в связи с коронавирусом. По оценкам аналитиков, по новой низкой ставке может быть выдано минимум 250 тысяч жилищных кредитов. Условия программы говорят о том, что она будет полезна в первую очередь жителям малых городов, пишет "Российская газета"

Программу льготной ипотеки поручил запустить на прошлой неделе президент Владимир Путин. По ее условиям, по ставке 6,5% (до этого уровня ее будет субсидировать государство, сейчас средние ставки на рынке около 9%) можно будет взять ипотеку только на новое жилье комфорт-класса. При этом стоимость покупки жилья по низкой ставке для Москвы и Санкт-Петербурга будет ограничена 8 млн рублей, для других регионов - 3 млн рублей. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года, но низкая ставка будет действовать весь срок кредита.

Доля ипотечного кредитования в экономике пока не слишком большая, признала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Норешает проблему доступности жилья и вносит большой вклад в развитие экономики, добавила глава ЦБ. "В этом смысле очень важны те меры, те решения, которые были озвучены по поддержке ипотеки президентом, и это поддержит рынок ипотеки", - сказала она. Набиуллина добавила, что ЦБ видит случаи повышения первых взносов по ипотеке, но эти меры оправданы растущими рисками.

Крупнейшие банки готовы участвовать в программе. По оценкам ДОМ.РФ, при озвученных параметрах в 2020 году будет выдано 250-300 тысяч кредитов, что создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 млн кв. метров. Всего в отрасль будет привлечено около 1 трлн рублей банковской системы и граждан. Причем более трети из них вернутся в дальнейшем в бюджет в виде налогов, говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Программа способна в короткие сроки поднять продажи на 20-25%, считает директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов. "Указанная мера может иметь более сильный социальный эффект, если льготную ставку можно будет получить по программе рефинансирования действующих ипотечных кредитов", - отмечает он.