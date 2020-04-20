Во что обойдется карантинная пауза

20 апреля. FINMARKET.RU - Российский ВВП сократится на 4-5% в сценарии с карантинными ограничениями сроком на 2-3 месяца. В случае 6-месячной изоляции падение ВВП РФ достигнет 18-21%. Доходы населения в первом случае сократятся на 5-6%, во втором - уже на 15%, сообщили "Независимой газете" Институт экономики роста (ИЭР), возглавляемый бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, и Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН).

"Потенциал сокращения занятости составляет в сценарии с карантином на 2-3 месяца 4,5 млн человек и до 14 млн человек в сценарии карантина на 6 месяцев", - говорится в исследовании ИЭР и ИНП РАН.

И даже если карантинные мероприятия будут введены на три месяца, "экономике будет нанесен существенный ущерб". "В этом сценарии основные риски могут переместиться из сектора малого и среднего бизнеса в финансовую систему. Замедление скорости обращения наряду с нарастанием кризиса просроченной задолженности финансовых ресурсов может лишить банковскую систему значительной части доходов и потребовать реализации экстраординарного пакета поддержки. В этих условиях можно будет говорить о том, что экономический ущерб станет неприемлемым с точки зрения сохранения социальной стабильности в стране", - предупреждают аналитики.

Соблюдение режима изоляции более трех месяцев "уже невозможно будет обеспечить за счет имеющихся ресурсов государства, населения и бизнеса".

"Точка невозврата" для российской экономики наступит, еслипродлится шесть месяцев", - считают в ИЭР и ИНП РАН. В этом случае комбинированный удар по финансовой системе будет нанесен по следующим каналам.

Во-первых, отсутствие поступлений по кредитам подорвет доходную базу банков, их прибыль, развитие продуктов и филиальной сети. Во-вторых, невозможно будет оценить кредитоспособность заемщиков в новых условиях, а значит, банкам трудно будет выдавать новые кредиты. В-третьих, "масштабная государственная поддержка существенно исказит картину рынка, сбив ориентиры для инвесторов на будущее".

При этом авторы обзора напоминают, что экономика РФ "фактически находилась в стагнации в течение10 последних лет". И прогнозируемое даже после краткосрочного режима изоляции падение ВВП и доходов граждан будет "носить драматический характер". По реальным располагаемым доходам населения мы опустимся на уровень 2009 года, уточнили аналитики.

Некоторые опрошенные "НГ" представители предпринимательского сообщества считают, чторежима изоляции будут еще хуже, чем даже предполагают авторы аналитической записки.