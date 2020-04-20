В ГК пропишут правила для соседей по квартире и даче

20 апреля. FINMARKET.RU - Сейчас идет активное экспертное обсуждение проекта поправок в Гражданский кодекс, детально прописывающих права и обязанности соседей. Главный принцип новых правил: взаимное уважение. Можно порой вытерпеть дым и шум с соседнего участка, пока все в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в интервью " Российской газете ", что статьи о соседских правах войдут в новый блок поправок в Гражданский кодекс.

В основу действия соседских прав положен принцип разумного Как отметил Павел Крашенинников, добавив, что "под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей".

Как следует из проекта, собственник должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов. А при отсутствии нормативов - разумных пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая.

Причем, заметил Крашенинников, уважение должно быть обоюдным. Когда исходящее с соседнего участка воздействие превышает нормативы или выходит за указанные пределы,вправе требовать устранения нарушений. Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других.

Что же именно нельзя делать на своей земле?

"Содержанию соседских прав посвящена отдельная статья. Например, собственник обязан не углублять свой земельный участок таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры. Не сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на соседнем участке. Не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка. Нельзя осуществлять на своем участке посадки таким образом, что это может ухудшить состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений. И так далее", - рассказал Крашенинников. Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок. Проектом предусматривается, что собственник в том числе обязан снести здание или сооружение, оказывающее недопустимое воздействие на соседний участок. А соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы.

Регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок. По словам Крашенинникова, "по умолчанию - собственник того участка, на который упали плоды". Впрочем, отметил он, соседи могут заключить между собой соглашение и обговорить этот вопрос.

"В целом новый блок поправок подробно прописывает вещные права, вводит новые институты. Мы делаем новый шаг в нормативном развитии права частной собственности, а значит, и в защите прав собственников. По сути, мы сейчас логично завершаем процесс, начавшийся 25 лет назад", - отметил Крашенинников.