РСПП и Минфин подготовили предложения по новым инвестпроектам

20 апреля. FINMARKET.RU - Минфин и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовали и направили в правительство пакет предложений по новым инвестиционным проектам в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму "поощрения правительством развития инвестирующих компаний" в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.

Общие меры, требуемые для всех проектов СЗПК, выглядят так: быстрое принятие всех подзаконных актов и запуск ГИС "Капиталовложения" (IT-инфраструктура контроля за инвестированием в рамках СЗПК), некоторые меры дополнительной поддержки проектирования и стартовой фазы инвестпроектов (требуется до 40% проектов), привлечение к проектам СЗПК финансовых продуктов институтов развития и в целом проектного финансирования - синдикатов на базе ВЭБ.РФ, "Дом.РФ", РЭЦ и "фабрики проектного финансирования".

По словам источников "Коммерсанта", в разных отраслях инвестпроекты требуют отдельных специфических мер. Так, в случае машиностроения (30 инвестпроектов стоимостью до 700 млрд руб.) дополнительная поддержка описывается как сохранение инвестпрограмм госмонополий, в первую очередь РЖД, использование механизмов СПИК 2.0 и упрощение механизмов экспортного финансирования. В жилищном строительстве (до 300 млрд руб. инвестиций) крупнейшая запрошенная мера - выкуп "Дом.РФ" облигаций девелоперов подкомплексной застройки и поэтапность проектного финансирования. В добыче (до 1,8 трлн руб. инвестиций) требуется стимулирование геологоразведки. Телеком-проекты ждут от СЗПК помимо общих мер субсидирования Белым домом перехода на российские IT-продукты и протекционистского регулирования для госкомпаний как потребителей этих продуктов. Наконец, в транспорте (до 3 трлн руб. инвестиций) главный дополнительный запрос - на средства нацпроектов и институтов развития, инструменты привлечения финансирования в дорожные проекты и спецрегулирование для проекта "вечных" облигаций РЖД.