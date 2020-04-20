Дефицит бюджета-2020 может составить 5,6 трлн руб.

20 апреля. FINMARKET.RU - Весной Минфин должен был подготовить новый вариант федерального бюджета на текущий года - с учетом обновленного прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития. Однако министерства отложили изменения в эти документы на неопределенный срок.

Впрочем, оценки для внутриведомственного использования сделаны. По словам близкого к правительству источника "Известий" , ориентировочная цена нефти за 2020 год составит $20 за баррель. Согласно изменениям, внесенным вв феврале, этот показатель планировался на уровне $57,7.

Ожидаемая сумма доходов федеральной казны - 15,2 трлн рублей. Собеседник газеты уточнил, что в этом показателе пока не учтены поступления от покупки Сбербанка у ЦБ. Сколько денег будет перечислено в бюджет в результате этой сделки в 2020 году, еще предстоит определить. Как сообщалось ранее, Минфин приобрел Сбербанк за 2,14 трлн рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По условиям сделки, 300 млрд из этой суммы Банк России оставит себе, а остальное перечислит в бюджет в виде прибыли в течение нескольких лет.

Расходы казны, по словам источника, увеличиваются до 20,8 трлн рублей, то есть более чем на триллион по сравнению с официальным планом.бюджета, таким образом, составит примерно 5,6 трлн рублей. Профинансировать этот разрыв планируется за счет нескольких источников: 2 трлн будет выделено из ФНБ, более 1 трлн найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке. На вопрос, какую именно сумму планируется привлечь в долг, собеседник "Известий" не ответил.

Другой источник "Известий" - высокопоставленный федеральный чиновник - частично эту информацию подтвердил. Он признал, что в Минфине действительно ориентируются на цену продажи нефти Urals в $20 за баррель. Источник также добавил, что в правительстве предпочитают минимизировать риски и исходить из сравнительно консервативных предпосылок. Поэтому повышать прогноз по цене на нефть после заключения сделка ОПЕК+ никто не торопится.