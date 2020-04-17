Обяжут ли туристов получать иммунные паспорта

17 апреля. FINMARKET.RU - Мировое сообщество туриндустрии задалось вопросом, что делать, когда минуют сроки объявленного карантина, как оживить отрасль. Сейчас государства прилагают серьезные усилия для предотвращения распространения коронавируса. Ясно, что даже после открытия границ разрешать въезд всем без исключения туристам было бы непозволительной роскошью.

Нужны будут гарантии, что туристы не являются носителями вируса. Одним из способов доказать это, по мнению экспертов, может стать введение биологических паспортов, сертификатов, свидетельствующих, что в крови человека есть антитела на. Проще говоря, такойсмогли бы получить те, кто уже переболел или имеет природный иммунитет, пишут "Известия"

Первый шаг в этом направлении уже сделал Китай. С 12 апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса. Озвучивая подробности нововведения местным СМИ, представитель городского управления Пекина по культуре и туризму Чжоу Вэйминь заявил, что справка должна быть выдана не ранее чем за неделю до заселения, в ней также должен быть указан специальный код, подтверждающий отсутствие COVID-19. Чтобы избежать фальсификации сертификатов, полиции китайской столицы дано поручение усилить меры контроля.

С инициативой введения иммунных паспортов в конце марта уже выступила Германия. Вслед за Германией идею поддержали в Великобритании и США. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок предложил всем уже переболевшим коронавирусом и выработавшим антитела к заболеванию выдавать специальный документ, который позволит им не соблюдать карантин.

Большинство опрошенных "Известиями" российских экспертов туристического рынка идею «биологической паспортизации» назвали интересной, но невыполнимой. Нашлись и те, кто подверг инициативу жесткой критике.

"У меня несколько вопросов. Первый — к китайским коллегам относительно сроков справки. Тест должен быть сделан в течение недели до прибытия туриста в отель. Допустим, человек сегодня здоров. Получил справку, сел в самолет до Пекина и заразился. Или так: гость отеля — бессимптомный носитель вируса. Сам не болеет, других заражает. Как быть? Для начала я бы предложил требовать такие справки при покупке билета на самолет или поезд, ведь вероятность заражения там в разы выше, чем в отеле", — рассуждает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств "Марселина Трэвел". Он не исключил, что получение иммунного паспорта будет удовольствием недешевым.