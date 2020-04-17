Доходы населения снизятся в 2020 году более чем на 5%

17 апреля. FINMARKET.RU - Эпидемия сильно ударит по благосостоянию россиян. По прогнозам экспертов, реальные денежныенаселения снизятся в 2020 году более чем на 5 процентов. Снижение станет максимальным за период с 2014 года. Ухудшение макроэкономической ситуации граждане ощутят уже к концу нерабочего апреля, пишет обозреватель "Российской газеты" Валерий Выжутович.

До начала эпидемии наблюдался хотя и незначительный, но все-таки рост реальных располагаемых доходов. В марте Росстат сообщал, что за 2019 год эти доходы выросли на 0,8 процента (оборот розницы - на 1,6). Причем доходы росли второй год подряд после четырехлетнего падения. По мнению директора финансового центра "Сколково - РЭШ" Олега Шибанова, основную роль в увеличении доходов сыграли зарплаты. За год они выросли на 2,5 процента, их доля в реальных располагаемых доходах до последнего месяца превышала 50 процентов. Сыграло свою роль и замедление инфляции. По данным Росстата, в 2019 году она составила 3 процента, и таким образом рост располагаемых доходов стал более "реальным". Слегка сокращалось и неравенство по зарплатам. Как сообщал Росстат, в 2019 году разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины.

Ничего этого, как минимум, в ближайшие два года уже не будет, указывает автор статьи. По его мнению, наоборот, "усилятся те негативные тенденции, которые дали о себе знать в прошедшем году". Например, рост уровня безработицы среди представителей среднего класса. Согласно исследованию, проведенному Сбербанком в рамках ежеквартального опроса "Потребительский индекс Иванова", в четвертом квартале 2019 года он поднялся с 10,9% до 11,9. Более 9% опрошенных (в предыдущем квартале было 8,1) сообщали, что заняты частично, но желают работать полный день. Едва ли это желание осуществится в обозримом будущем. Потому что основной источник доходов среднего класса - малый и средний бизнес. Эпидемия нанесла по этому бизнесу жесточайший удар. В стране закрылись десятки тысяч частных предприятий торговли, транспорта, общепита, сферы досуга. Малый бизнес давал работу 10-15 млн человек. Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей показал, что 3 млн из них могут закрыться. Работу потеряют 8,6 млн человек. Это значит, что доля среднего класса в России продолжит снижаться. За последние два года она уменьшилась на 10 процентов. Как показал все тот же опрос по "Потребительскому индексу Иванова", 14 млн человек, находившихся ранее в этом сегменте, начали относить себя к бедному населению.

Теряют доходы и самозанятые. На неформальную экономику сегодня приходится 20-22% от ВВП. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19%) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Среди них 14% не имеют иного дохода.

Очевидно, пишет автор, "что кризис, вызванный эпидемией, изменит представления большинства россиян о "нормальном" достатке".

Угрозу потери доходов большинством населения власть осознает. В среду на очередном совещании с членами правительства Владимир Путин предложил безвозмездно поддержать малый и средний бизнес. Согласно планам президента, предприятиям, которые вынуждены простаивать из-за мер по профилактике коронавируса, обеспечат дополнительную финансовую помощь. Она составит 12 130 рублей на одного сотрудника. Расчет будет производиться по состоянию штата на 1 апреля. При этом на меру поддержки смогут претендовать только те компании, которые сохранили не меньше 90 процентов своего персонала.