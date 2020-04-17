Пенсионный фонд лишится почти трети страховых взносов

17 апреля. FINMARKET.RU - Потери пенсионной системы России, связанные с негативными экономическими последствиями пандемии, могут составить в этом году примерно 1,6 трлн руб., это около 30% от прошлогодних страховых отчислений в систему. Такой суммы Пенсионный фонд России (ПФР) может недосчитаться в случае, если события будут развиваться по наиболее неблагоприятному сценарию, предполагающему существенное сокращение зарплат граждан и всплеск безработицы. Масштаб потерь получилось оценить благодаря расчетам, произведенным специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет "Независимая газета"

Совокупные поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – в ПФР, в фонды обязательного медицинского и социального страхования – составили по итогам прошлого года почти 8 трлн руб., следует из статистики Минфина. Свыше двух третей от этой суммы – почти 69%, или более 5,4 трлн руб., – приходятся на взносы в Пенсионный фонд. В 2020 году из-за негативных последствий пандемии отчисления могут существенно сократиться. И прежде всего эта проблема затронет пенсионную систему РФ.

В частности, как сообщили специалисты Института социальной политики НИУ ВШЭ, в результате снижения экономической активности на фоне распространения коронавируса произойдут уменьшение фонда оплаты труда (ФОТ), в том числе за счет перевода части работников на режим неполной занятости; сокращение количества рабочих мест, в том числе в форме неоплачиваемых отпусков; увеличение безработицы – как общей, так и зарегистрированной биржами труда; падение доходов населения.

И начиная с марта 2020 года стоит ожидать сокращения ежемесячных страховых взносов во внебюджетные фонды. Объем потерь будет зависеть как от сокращения ФОТ и рабочих мест, так и от продолжительности кризисных явлений в экономике.

Модели, построенные специалистами ВШЭ, показывают, что самый мягкий вариант предполагает снижение в этом году собственных доходов внебюджетных фондов (то есть взносов) на 195,4 млрд руб. Это произойдет в случае сокращения рабочих мест и ФОТ на 5% и 3-месячного восстановительного периода. Самый жесткий вариант предполагает сокращение рабочих мест и ФОТ на 20% и восстановительный период 9 месяцев. В этом случае внебюджетные фонды потеряют более 2,3 трлн руб. отчислений.

"Мы не выделяли отдельно ПФР, но понятно, что существенная часть этих потерь приходится на ПФР – исходя из того, как распределяются взносы и выплаты в настоящее время", – пояснила "НГ" замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

Если учесть, что в прошлом году на взносы в ПФР приходилось около 69% от всех отчислений во внебюджетные фонды, то можно предположить, что сопоставимую долю составят и потери ПФР в спрогнозированной экономистами сумме ущерба.

Это значит, что в 2020 году в зависимости от глубины и сроков кризисаРФ может недосчитаться в лучшем случае примерно 134–135 млрд руб. взносов, а в худшем – около 1,6 трлн руб. Если взять максимальную оценку потерь, то речь может идти приблизительно о 30% поступающих в ПФР страховых взносов.