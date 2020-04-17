17 апреля. FINMARKET.RU - В правительстве начали формировать предложения по господдержке автопрома, которые будут обсуждаться на совещании у Владимира Путина 22 апреля. На этой неделе проблема обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Борисова. По словам источников "Коммерсанта" , решено, что уплату утильсбора концернам отсрочат до конца года. Речь идет о подготовленном Минпромторгом проекте постановления, в рамках которого такой возможностью могут воспользоваться концерны, подписавшие специнвестконтракты. При этом, по данным газеты, Минфин выступает против отсрочки уплаты утильсбора. Прямаяотдельных концернов не рассматривается.

Утильсбор занимает существенную долю в расходах автопроизводителей, и при практически нулевых поступлениях от операционной деятельности отсрочка позволит избежать сокращений персонала. Высвободившихся средств будет достаточно для нормальной работы как минимум на один квартал.

Объем поступлений от утильсбора в бюджет - около 400 млрд руб. в год. Но одновременно бюджет возвращает локализованным концернам через промсубсидии около 300 млрд руб. в год. При этом с 2020 года возврат утильсбора через промсубсидии сократится, поскольку выплата последних будет привязана к локализации автомобилей.

Кроме утильсбора на совещании у вице-премьера обсуждалась необходимость обеспечить работу товаропроводящей цепи, то есть компонентных производств и дилеров. Открыть дилерские центры ранее уже рекомендовал Минпромторг, но только несколько регионов последовали совету.

В аппарате Борисова изданию сообщили, что на совещании в рабочем порядке был предложен ряд системных мер, которые требуют более глубокого анализа и проработки. Отдельный акцент сделан на мерах поддержки автопроизводителей в краткосрочный период: "Нельзя допустить остановки предприятий. Мы обязаны сохранить загрузку, рабочие места, зарплаты. Разумеется, с обеспечением всех мер безопасности для сотрудников". Как один из вариантов рассматривается закупка опережающими темпами транспорта для государственных и муниципальных нужд - "скорых", автобусов и других машин, говорят в аппарате, и в ближайшее время предложения будут доработаны и представлены президенту РФ.