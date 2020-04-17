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17 апреля 2020 года 08:23

Бюджет России может недополучить триллион рублей

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
17 апреля. FINMARKET.RU - Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики - не только нефтегазовом. Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета - мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников", - сказал он. Говоря о направлении дополнительных ресурсов на финансирование расходных обязательств, министр отметил, что в текущем году будут задействованы ресурсы ФНБ - "при текущих ценах на нефть ($20/барр.) направим в экономику около 2 трлн рублей".

"Направление дополнительных ресурсов, несмотря на такое масштабное падение доходов - это серьезное подспорье для экономики. Таким образом, бюджетная политика обеспечивает контр-циклический импульс. (. . .) Предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки населения и отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки можно оценить в размере более 6,5% ВВП", - пояснил Силуанов. Он также сообщил, что объем бюджетных ассигнований на 2020 год будет увеличен по отношению к средствам, заложенным в законе о бюджете, через сводную бюджетную роспись более чем на 1 трлн рублей. "Это неизрасходованные средства прошлых лет", - сказал министр.

Силуанов напомнил, что более 500 млрд рублей из резервного фонда правительства будет выделено на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных мест, закупку автомобилей скорой помощи, закупку медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких и тепловизоров.

В том числе на выплаты медработникам, которые непосредственно работают с больными COVID-19 (выплаты в размере 80 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. рублей для среднего медицинского персонала и 25 тыс. рублей для младшего медицинского персонала), предусмотрено более 45 млрд рублей.

Еще около 80 млрд рублей предусматривается в качестве финансовой поддержки малым и средним компаниям пострадавших отраслей в размере 1 МРОТ на одного занятого на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда сотрудников.

В части мер поддержки бюджетов субъектов РФ на 70 млрд рублей будут предоставлены отсрочки по выплате или реструктуризации бюджетных кредитов, более 200 млрд рублей планируется направить на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  бюджет,  доходы

 
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