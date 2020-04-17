Бюджет России может недополучить триллион рублей

17 апреля. FINMARKET.RU - ФедеральныйРФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовыена 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики - не только нефтегазовом. Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета - мы говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников", - сказал он. Говоря о направлении дополнительных ресурсов на финансирование расходных обязательств, министр отметил, что в текущем году будут задействованы ресурсы ФНБ - "при текущих ценах на нефть ($20/барр.) направим в экономику около 2 трлн рублей".

"Направление дополнительных ресурсов, несмотря на такое масштабное падение доходов - это серьезное подспорье для экономики. Таким образом, бюджетная политика обеспечивает контр-циклический импульс. (. . .) Предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки населения и отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки можно оценить в размере более 6,5% ВВП", - пояснил Силуанов. Он также сообщил, что объем бюджетных ассигнований на 2020 год будет увеличен по отношению к средствам, заложенным в законе о бюджете, через сводную бюджетную роспись более чем на 1 трлн рублей. "Это неизрасходованные средства прошлых лет", - сказал министр.

Силуанов напомнил, что более 500 млрд рублей из резервного фонда правительства будет выделено на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных мест, закупку автомобилей скорой помощи, закупку медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких и тепловизоров.

В том числе на выплаты медработникам, которые непосредственно работают с больными COVID-19 (выплаты в размере 80 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. рублей для среднего медицинского персонала и 25 тыс. рублей для младшего медицинского персонала), предусмотрено более 45 млрд рублей.

Еще около 80 млрд рублей предусматривается в качестве финансовой поддержки малым и средним компаниям пострадавших отраслей в размере 1 МРОТ на одного занятого на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда сотрудников.

В части мер поддержки бюджетов субъектов РФ на 70 млрд рублей будут предоставлены отсрочки по выплате или реструктуризации бюджетных кредитов, более 200 млрд рублей планируется направить на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.