Россияне стали хуже обслуживать свои долги

17 апреля. FINMARKET.RU - В марте по отношению к февралю доля просроченных кредитов существенно выросла почти по всем категориям заимствований. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), со статистикой которого ознакомились "Известия" . Больше всегоувеличилась в сегменте потребкредитов. По данным НБКИ, доля просрочки на месяц и более выросла с 19,9% до 22,5%, 90 дней и более - с 19,5% до 21,6%.

Несколько лучше дела обстоят в сегменте кредиток, хотя и тут заметно ухудшение показателей. Просрочка на 30 дней и более выросла с 8,8% до 9,9%, 90 дней и более - с 7,8% до 8,9%. Проштрафились и клиенты банков, которые занимали на покупку машины. В автокредитовании доля просроченных кредитов на 30 и более дней увеличилась за март с 7,8% до 8,8%, 90 и более дней - с 6,4% до 7,2%.

Зато снижение проблемной задолженности наблюдается у микрофинансовых организаций (МФО). Так, доля займов с просрочкой более 30 дней снизилась с 36,6% до 34,4%, 90 и более дней - с 32,9% до 30,5%. На рынке ипотеки ситуация с плохими долгами в марте осталась без изменений - 2% и 1,5% кредитов с просрочкой 30 и 90 дней соответственно.

Серьезный рост доли просрочки сразу в трех сегментах эксперты, опрошенные "Известиями", объясняют несколькими факторами. "Это могут быть первые признаки снижения платежеспособности у части заемщиков вследствие уменьшения деловой активности на фоне распространения коронавируса и падения рынков после снижения цен на нефть", - считает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Рост просрочки закономерен: уже в марте у людей могло наблюдаться как снижение дохода, так и потеря работы, согласен и директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов. "По банковским кредитам размер платежей больше, поэтому негативный тренд затронул их раньше", - полагает он. Представитель "БКС Премьер" напомнил, что на март пришелся высокий предкарантинный объем закупок в магазинах. Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева также отметила, что в именно в этом месяце начались кризисные явления, связанные с распространением коронавируса, и увеличение потребительской активности как предчувствия наступающей нестабильности. По мнению Лазаревой, свое влияние оказал и ажиотажный спрос на товары первой необходимости в преддверии периода самоизоляции, когда полки с некоторыми товарами опустели.

Что касается ипотеки, то на ней негативные макроэкономические изменения отражаются с большим временным лагом, так как заемщики более ответственно подходят к обслуживанию этих кредитов и стараются не допустить нарушения обязательств, пояснили в НБКИ.