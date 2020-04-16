Резервы ФНБ могут закончиться уже в ближайшие два года

16 апреля. FINMARKET.RU -Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут закончиться не через шесть лет, как говорили в правительстве, а гораздо раньше, уже в ближайшие два года. Такой прогноз сделали эксперты Экономической экспертной группы (ЭЭГ), пишет "Независимая газета"

Беспрецедентный кризис потребует кардинальных изменений в бюджетной политике России, считают руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич и руководитель направления "Фискальная политика" Александра Суслина. По их мнению, для финансирования антикризисных мер потребуется не только задействовать, но и отойти от бюджетного правила и использовать нестандартные инструменты фискальной и денежно-кредитной политики.

Вирусная эпидемия кардинально изменила макроэкономическую ситуацию во всем мире, при этом в России перемены носят особенно драматический характер, считают эксперты ЭЭГ, которая с 1997 года консультирует правительственные структуры, то есть она детально изучала кризисы 1998, 2008, 2014 годов, и ее анализ и предложения носят далеко не умозрительный характер.

"Особенность текущей ситуации - практически полное отсутствие доходов, особенно в наиболее подверженных шоку секторах, - создает серьезную угрозу массового ухода с рынка небольших, не имеющих резервов фирм, разрыва производственных связей, резкого роста безработицы, увеличения бедности", - пишут авторы статьи. Они отмечают, что практически все развитые страны приняли беспрецедентные по масштабам антикризисные программы, включающие широкий набор фискальных мер и мер денежно-кредитной политики. Пакеты поддержки государством граждан и бизнеса там составляют от 5 до 10% ВВП.

В России минимальный необходимый объем фискальных антикризисных мер на 2020 год эксперты оценивают в 3-4% ВВП в виде суммы дополнительных бюджетных расходов и снижения налогов. Однако объявленные прямые расходы государства на поддержку экономики пока можно оценить в 1-1,5% ВВП, что почти в десять раз меньше накопленных в ФНБ на начало апреля средств - 12,9 трлн руб., или 11,5% ВВП. Впрочем, свободные, ликвидные средства фонда эксперты оценивают уже в меньшую цифру - 8% ВВП.

Эксперты предупреждают, что компенсация предстоящих в нынешнем году огромных потерь бюджетных доходов может потребовать суммы порядка 3,5-4% ВВП за счет ФНБ либо дополнительных заимствований. Так как из-за необычного характера кризиса, усугубленного эпидемией, сроки возвращения к нормальной экономической активности и хотя бы частичного восстановления нефтяного рынка могут затянуться, ученые предлагают сохранять "неприкосновенный запас" ликвидных средств в ФНБ объемом как минимум 3% ВВП.

Если бы правительство решило покрывать все потери бюджетных доходов за счет ФНБ и сохранить в нем на "самый черный день" средства в объеме 3% ВВП, то на фискальные антикризисные меры осталось бы не более 1,5% ВВП, то есть примерно столько, сколько выделено на сегодняшний день, пишут эксперты. Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, говорил премьер Михаил Мишустин.

Если ликвидные средства ФНБ составляют 8% ВВП, а неприкосновенный запас из них составит 3%, на компенсацию потерь из него в 2020 году пойдет около 4%, получается при упрощенном подсчете, что доступных для расходования резервов ФНБ к концу 2020 года уже не останется.