ЦБ одобрил рост лимита операций по картам без ввода кода

16 апреля. FINMARKET.RU - Банк России выступил за увеличение размера операций, совершаемых по банковским картам без ввода пин-кода, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора.

Поднять порог покупки, при которой не требуется вводить код, регулятору предложил глава "Опоры России" Александр Калинин. Он выступил с этой инициативой во время совещания с ЦБ. Мера необходима прежде всего, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Тем более что в связи с ограничительными мерами граждане стали реже ходить в продуктовые магазины - а значит, вырос средний чек, рассказал "Известиям" Калинин. По его мнению, минимальный размер операции по банковской карте без PIN-кода целесообразно увеличить в 2 раза: с 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

В ЦБ высказались за эту идею, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. Там также отметили важность предотвращения потенциальных рисков, которые несет эта мера. "Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их PIN-кодом, но только с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя", - говорится в сообщении регулятора.

Каждая платежная система сама устанавливает величину таких трансакций. Сейчас у MasterСard и "Мир" в России порог составляет 1 тыс. рублей, у Visa - 3 тыс. рублей, сообщили "Известиям" представители платежных систем. Эта величина носит рекомендательно-разрешительный характер, и банки могут сами устанавливать собственные лимиты в пределах этого значения, пояснили в Visa.

Впрочем, россияне активно используют оплату умными устройствами (например, через Apple Pay или Google Pay на смартфоне) - в этом случае PIN-код вводить не требуется при покупке на любую сумму, поскольку подтверждение транcакции происходит на самом устройстве с помощью touch ID или Face ID, сообщили в MasterCard. По данным финорганизации, в 2018 году Россия была на 1-м месте в мире по числу оплат умными устройствами.

Для "Мира" повышение порога по операциям без пин-кода в настоящее время не планируется, заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК выступает оператором карт "Мир").

Крупнейшие банки поддержали рост лимита.

При этом большинство кредитных организаций не исключают, что предложенные коррективы увеличат риски мошенничества. Так, например, если гражданин потерял карту, злоумышленники смогут с ее помощью совершать более крупные покупки без проведения аутентификации.