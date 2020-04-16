В РФ рынок интернет-заказов за месяц вырос на треть

16 апреля. FINMARKET.RU - Председатель комитета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты (ТПП)Алексей Федоров рассказал "Российской газете", как интернет-магазины и сервисы доставки продуктов справляются с резко возросшим потоком заказов с доставкой на дом.

"Все, что нам сейчас нужно для бесперебойной работы онлайн-магазинов, - набрать достаточно курьеров. В этом нет проблем. Сейчас не у дел оказалась огромная армия, несколько сотен тысяч работников ресторанной индустрии. Все они уже с санитарными книжками (а они нужны для доставки еды) и могут пополнить ряды курьеров. Просто бизнесу нужны 2-2,5 недели, чтобы из-за возросшего спроса переналадить процесс и перезагрузиться", - сказал в интервью изданию Алексей Федоров.

"Не нужно строить складов, - заметил Федоров. - Мы сейчас инвестируем огромные средства в миллион квадратных метров, год будем их строить, а потом как минимум половина окажется не нужна".

Что касается перемещения транспорта, нет ни одного российского региона, где сейчас существовали бы какие-либо ограничения по интернет-доставке.

Он также заметил, что "уверен, что пункты выдачи заказов должны работать: граждане должны иметь возможность недалеко от своего дома получить чайник взамен сломавшегося или лампочку взамен перегоревшей". Все-таки не все готовы пускать в свой дом курьеров, защищая себя и своих близких от лишних контактов.

В среднем, по оценке Федорова, рост оборота e-commerce за последний месяц составил 30-35 процентов. Но, по его словам, например, в DIY рост составил минимум 50 процентов. А в продуктах питания - рост трехкратный. И еще процентов 20 сегмент прибавит.

При этом он считает, что "физических магазинов станет значительно меньше". "И закончится эра отдельно стоящих пунктов выдачи заказов какой-либо компании. Не будет ПВЗ Wildberries или ПВЗ "Ситилинк". В каждом доме будет один общий ПВЗ, в который будут доставляться товары всех ретейлеров. У вас будет как бы ваш собственный аккуратный чулан в доме, где появляются товары, которые вам нужны. Это будет очень удобно", - предполагает Федоров. Соответственно, отмечает он, вырастет скорость доставки.

Также, по мнению Фежорова, выживут только те интернет-магазины (небольшие), кто занимается нестандартным, нетипичным товаром. "Я это называю "товар без штрихкода". Если на вашем товаре есть штрихкод производителя, то вы обречены. Этот товар привезет большой интернет-магазин", - говорит эксперт.