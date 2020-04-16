Девелоперы просят разморозить стройки

16 апреля. FINMARKET.RU - Девелоперы и их контрагенты из числа металлургов впервые публично раскритиковали решение властей Москвы и Подмосковья заморозить на время борьбы с пандемией COVID-19 почти все, пишет "Коммерсант"

Срок введенного в Москве и Подмосковье моратория на строительство всех объектов, кроме медучреждений и дорожно-транспортной инфраструктуры, может быть продлен на неопределенный срок, хотя власти первоначально обещали ограничить работы всего на неделю - с 13 по 19 апреля. Такие опасения высказываются в письме премьеру Михаилу Мишустину руководством Ассоциации инвесторов Москвы (АИМ), Клуба инвесторов Москвы, куда входят и девелоперы, Ассоциации застройщиков Московской области, ассоциации "Русская сталь" (объединяет, в частности, "Евраз", "Мечел", НЛМК, ММК) и топ-менеджментом российской "дочки" генподрядной компании Strabag.

Авторы просят премьера посодействовать в разморозке при соблюдении всех необходимых мер защиты рабочих от эпидемии хотя бы объектов, где ведутся открытые работы по монолитному и панельному строительству. Иначе, предрекают они, возникнут "крайне негативные экономические и социальные последствия" не только для строителей. Например, металлурги лишатся на время крупных потребителей металлоконструкций, а банкам придется решать вопрос с дефолтными кредитами, так как мораторий может стать причиной финансовых сложностей некоторых застройщиков.

Сразу два источника "Ъ" утверждают, что аргументом в пользу заморозки строек стали случаи распространения вируса на некоторых стройках среди рабочих из стран СНГ. "Стройплощадки могут быть очагами распространения вируса: многие рабочие живут скученно, в стесненных бытовых условиях",- соглашается член правления "Опоры России" Дмитрий Котровский.

Москва и Подмосковье - крупнейшие рынки жилстроительства в стране и основные потребители стального проката в стране, их доля достигает 15%, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Месячный простой приведет к снижению потребления на 0,5 млн тонн, добавляет эксперт. Поэтому среди авторов письма - "Русская сталь".

В Москве и области, по оценке Котровского, за неделю простоя застройщики в целом теряют около 150-170 млрд руб. Как прогнозирует гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко, серьезные финпроблемы могут ощутить на себе около 75% застройщиков столичного рынка.