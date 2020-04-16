Общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики РФ может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), пишут "Известия"

Как указывается в обзоре НРА, из-за режима самоизоляции в 2020 году сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти у нескольких десятков российских отраслей. Максимальныепрогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания.

Также сильно пострадает и вся сфера услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а также деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%), считают аналитики. Наименьшие потери, по оценке агентства, ожидают производство продуктов питания и табака (-3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (-5,1%), а также добычу полезных ископаемых (-6,6%).

"Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса", - отмечается в обзоре.

Специалисты отмечают, что правительство уже приняло меры оперативного реагирования - в частности, кредитные каникулы, отсрочку налоговых платежей, мораторий на банкротство и т.п. По расчетам экспертов, общий объем поддержки экономики сейчас оценивается уже в 2 трлн рублей.

Аналитики агентства представили и обновленный макропрогноз, который состоит из трех сценариев развития событий. Все они учитывают комбинацию шоков, связанных с пандемией и дестабилизацией нефтяного рынка, а также процесс восстановления китайской экономики.

При самом благоприятном стечении обстоятельств, вероятность которых в НРА оценили в 15%, по итогам года Россию ждет рост ВВП на 0,4-0,7%, реальные зарплаты тоже повысятся на 0,3-0,6%. Курс доллара при этом удержится на уровне 75-80 рублей, а инфляция повысится до 6,2-6,5%.

Пессимистический сценарий (вероятность - 30%) предполагает падение экономики до -7,1% ВВП в этом году, выход на нулевой уровень к 2022 году и достижение роста в 1,5-1,7% к 2024 году. При худшем развитии событий реальная зарплата снизится на 7,5-7,8%, курс доллара повысится до 100-103 рублей, а инфляция - до 9,2%.

Наиболее вероятным (50%), по мнению экспертов НРА, является базовый сценарий с рецессией до -3,3%, снижением зарплат на 3-3,2%, курсом доллара 85-90 рублей и инфляцией в 7,2-7,3%.

Однако с прогнозами аналитиков НРА согласны далеко не все экономисты.

А в ассоциациях предпринимателей прогнозируют, что экономическая деятельность может остановиться на 3 месяца.