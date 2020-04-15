Роструд: уменьшение зарплаты в нерабочие дни - только по соглашению сторон

15 апреля. FINMARKET.RU - Размер заработной платы в нерабочие дни, установленные указом президента РФ, должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Федеральной службе по труду и занятости.

Как пояснили в Роструде, под заработной платой, как правило, подразумевается должностной оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предприятии.

При этом в Роструде подчеркнули, что закон не предусматривает для работодателя возможности отказаться от выплаты начисленной, в том числе по мотивам форс-мажора, а уменьшить зарплату в период нерабочих дней до 30 апреля можно только по соглашению сторон.

Также работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты, либо перенести отпуск сотрудников на период нерабочих дней без их письменного согласия.

"Расторжение трудовых договоров в период действия указа для неработающих сотрудников возможно только по инициативе самого работника (по собственному желанию), по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров. Работодатель обязан исполнить требования закона и в день увольнения выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Режим нерабочих дней этому не препятствует", – добавили в Роструде.

Там также пояснили, как правильно организовать взаимодействие с сотрудниками избежать трудовых споров в рамках удаленной работы.

А тем, кто сейчас остался без работы, в Роструде порекомендовали дистанционно подать заявление в центр занятости на портале "Работа в России".

О нарушении трудовых прав в ведомстве советуют сообщать через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф".