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15 апреля 2020 года 10:27
Роструд: уменьшение зарплаты в нерабочие дни - только по соглашению сторон
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Сергей Фадеичев/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Размер заработной платы в нерабочие дни, установленные указом президента РФ, должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Федеральной службе по труду и занятости. Как пояснили в Роструде, под заработной платой, как правило, подразумевается должностной оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предприятии. При этом в Роструде подчеркнули, что закон не предусматривает для работодателя возможности отказаться от выплаты начисленной зарплаты, в том числе по мотивам форс-мажора, а уменьшить зарплату в период нерабочих дней до 30 апреля можно только по соглашению сторон. Также работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты, либо перенести отпуск сотрудников на период нерабочих дней без их письменного согласия. "Расторжение трудовых договоров в период действия указа для неработающих сотрудников возможно только по инициативе самого работника (по собственному желанию), по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров. Работодатель обязан исполнить требования закона и в день увольнения выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Режим нерабочих дней этому не препятствует", – добавили в Роструде. Там также пояснили, как правильно организовать взаимодействие с сотрудниками избежать трудовых споров в рамках удаленной работы. А тем, кто сейчас остался без работы, в Роструде порекомендовали дистанционно подать заявление в центр занятости на портале "Работа в России". О нарушении трудовых прав в ведомстве советуют сообщать через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф".
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