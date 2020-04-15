Отельеры массово просят Booking снизить комиссии

15 апреля. FINMARKET.RU - Российская отельная индустрия просит.com предоставить отсрочку по уплате комиссии за предыдущие месяцы и снизить цену на использование платформы в будущем. К крупнейшему онлайн трэвел-агентству обратились "Опора России", Российская гостиничная ассоциация, а также отдельные бизнесмены в коллективных письмах, пишут "Известия"

В письмах содержатся просьбы позволить российским отелям не платить интегратору комиссии за предыдущие месяцы в течение полугода, а также вдвое снизить их уровень на все новые бронирования до 30 июня 2021 года.

Представители объединений пишут, что практически все заявки на весну 2020 года были отменены, а предоплаты за них возвращены клиентам, в том числе согласно рекомендации Booking.com. На данный момент в связи с запретом на прием новых бронирований и другими ограничениями загрузка гостиниц упала до 0-3%. В конце марта она составляла 8-10%. Отели не генерируют выручки, поэтому средств на выплату комиссий онлайн тревел-агентствам (ОТА) нет.

В среднем около половины всех бронирований российских отелей приходится на Booking, размер комиссии которого - 18-24% от стоимости каждой брони.

С учетом того что для европейских отелей комиссия в докризисные времена составляла 10%, справедливо было бы понизить ставку для России до этого уровня, добавил вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

По его словам, к обращению федеральных объединений присоединяются регионы, например, более 200 отелей Санкт-Петербурга написали коллективное письмо с аналогичными просьбами.

Впрочем, многиепытаются договориться с Booking самостоятельно, говорят представители объединений, однако в большинстве случаев, платформа отвечает им отказом.

В конце марта практически весь отельный и ресторанный бизнес России (федеральные и региональные ассоциации, РСПП, более 20 топ-менеджеров крупнейших гостиничных и ресторанных цепочек) обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой принять экстренные меры поддержки индустрии во избежание ее разрушения. Они предложили предоставить отсрочки на год практически по всем налогам, включая НДС, субсидий на зарплаты сотрудникам, оплату услуг ЖКХ, льготы и реструктуризацию кредитов, ускорение регуляторной гильотины и т.д.