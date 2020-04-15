Объем льготного кредитования МСП вырос в 9 раз

15 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2020 года по "Программе 8,5" было заключено более 4 тыс. кредитных договоров на сумму свыше 270 млрд рублей, заявили "Известиям" в Минэкономразвития. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, — тогда объем соглашений достиг только 30 млрд рублей.

Крупнейшие российские банки подтвердили всплеск популярности льготного кредитования. Субсидированные займы для малого бизнеса пользуются популярностью в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусом, а также волатильность рынков, отметили банки.

В Минэкономразвития подчеркнули, что активность предпринимателей в 1-м квартале 2020 года связана с изменениями в параметрах программы, внесенными во второй половине 2019 года, а также антикризисным планом правительства. Так, были существенно снижены требования к заемщикам, сняты ограничения по некоторым отраслям, а также значительно расширено применение механизмов рефинансирования, пояснили в ведомстве. Кроме того, сегодня продолжают заключаться кредитные соглашения, работа над которыми велась банками и заемщиками еще до ухудшения экономической ситуации.

Отметили в Минэкономразвития и тот факт, что в 1-м квартале прошлого года программа только запускалась: происходил первый отбор кредитных организаций, заключение соглашений, доведение лимитов. Это не могло не повлиять на количество выданных займов, уверены в министерстве.

В оценке дальнейших перспектив кредитные организации разделились. Наиболее оптимистичный прогноз дали "Известиям" в ВТБ. Там сообщили, что льготное финансирование будет востребовано, несмотря ни на что, поскольку позволяет получать доступные средства. Это особенно актуально в существующих условиях, отметили в банке. Там также выразили уверенность, что целевой показатель выдачи в 2020 году будет достигнут.

В Ак Барс Банке энтузиазм коллег не разделили: слишком велика неопределенность в развитии ситуации на уровне макроэкономики и эффективности мер господдержки по стимулированию кредитования. По сравнению с 2019 годом объем в нынешнем году выданных кредитовбудет ниже на 20%, прогнозируют там.

Многие компании сегмента МСП находятся в критических условиях: поток покупателей и клиентов резко упал из-за пандемии, отметил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Из-за сокращения спроса и нарушения логистических цепочек предприятия вынуждены обращаться в банки за кредитами на покрытие кассовых разрывов, выплату зарплаты и рефинансирование, отметил эксперт. Если господдержка МСП будет расширяться в дальнейшем, выдача льготных кредитов в 2020 году может превысить запланированный 1 трлн рублей.