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15 апреля 2020 года 08:58
Нормы "закона Яровой" для телеком-операторов могут облегчить
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YAY/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Правительство РФ по просьбе операторов может облегчить требования по хранению трафика так называемого "закона Яровой", пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поручений Минкомсвязи, подготовленный на базе предложений комиссии по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей. В частности, предлагается на два года отложить ежегодное увеличение емкости для хранения данных на 15%, а также исключить из расчета емкости видеосервисы, чей трафик сильно вырос в период самоизоляции. Летом 2018 года вступили в силу нормы "закона Яровой", по которым операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями информацию, включая "тяжелый" контент. На операторов связи нормы распространяются поэтапно - в течение 5 лет. С 1 октября 2018 года операторы хранят весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию. Согласно "закону Яровой", с 1 июля 2018 года операторы должны хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. На исполнение закона ежегодно приходится 10-20% капитальных затрат операторов, оценивают в PwС. Сами операторы ранее оценивали свои затраты в десятки миллиардов рублей: МТС сообщала о потенциальных 50 млрд руб. в течение пяти лет, "МегаФон" - о 40 млрд руб., "Вымпелком" - о 45 млрд руб. Среди других предлагаемых мер поддержки телеком-отрасли газета называет снижение в три раза платы за использование частот до конца 2020 года, отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости, снижение до 14% взносов в фонды страхования до конца 2020 года, обеспечение операторов льготным кредитованием. Также Госдуме РФ могут рекомендовать принять законопроект о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов.
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