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Структурный профицит ликвидности банковского сектора снизился на фоне роста наличных денег в обращении - ЦБ РФ
15 апреля 2020 года 08:42
Банки не отказываются от борьбы за комиссии по платежам ЖКХ
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Донат Сорокин/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Госдума вчера приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей. Однако финансисты с этим мириться не готовы и уже подготовили поправки ко второму чтению, которые во вторник обсуждались на заседании Ассоциации банков России (АБР). "Все банковское сообщество выступает категорически против данного запрета и до конца этой недели АБР направит в Госдуму предложения по изменению ряда норм данного проекта",- говорит сопредседатель комитета по платежным системам АБР Алексей Маслов. Предложения АБР сводятся к тому, чтобы, запретив взимать комиссию с граждан за платежи ЖКХ, правительство установило обязанности поставщиков услуг ЖКХ (в том числе УК, ТСЖ, ЖСК) самостоятельно или с привлечением иных организаций обеспечить наличие инфраструктуры приема платежей без взимания комиссий с плательщика, пишет "Коммерсант". Норматив доступности такой инфраструктуры должно установить правительство. Оно же должно определить максимально допустимый размер затрат поставщика услуг ЖКХ на оплату расходов организации такой инфраструктуры, как своими силами, так и сторонними. Также банкиры хотят скорректировать постановление правительства №1164 - отменить запрет на включение поставщиками услуг ЖКХ в экономически оправданные затраты расходов на платежные услуги. Доводы банкиров известны: прием платежей за услуги ЖКХ сопровождается расходами для банков, указывают в АБР, и в случае запрета на взимание комиссии многие будут вынуждены свернуть такой вид деятельности, что скажется на доступности услуг. Представитель одного из региональных банков заявил, что запрет на взимание комиссий за платежи ЖКХ, обсуждаемый в нынешнем виде, добавит стране порядка 450 тыс. дополнительных безработных. Кроме того, одобренные в первом чтении меры могут привести к сокращению точек по приему платежей и увеличению очередей - от 40 до 90 минут, оценивают в АБР. Впрочем, отмечает "Коммерсант", депутаты не готовы идти на поводу у банкиров. По словам первого зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Игоря Дивинского, учитывая, что годовой оборот по платежам ЖКХ составляет около 3 трлн руб. и эти деньги банки перечисляют поставщикам услуг не моментально, они могут зарабатывать на ликвидности.
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Istina 15.04.2020
Банкам за клиента надо бороться, а не за комиссии по платежам за ЖКУ. И, научиться благодарить клиента за то, что он не прекратил работу с банком.
Istina 15.04.2020
Не следует подменять отдельные понятия и функции отдельных интересантов на платных рынках страны - банковском и ЖКХ. Следует перестать создавать невыносимые условия гражданам, желающим исполнить свои законные обязательства. Следует прекратить переносить свои риски на граждан. Следует свои выпадающие доходы покрывать за счет новых технологий, продуктов, качественных и проыессиональных услуг. Не умеете зарабатывать - уйдите с рынка,
Istina 15.04.2020
"Все банковское сообщество выступает категорически против данного запрета.."- это не все, а только те банки, которые являются членами АБР. Следовало давно отменить комиссии за исполнение платежей граждан за жилищные и коммунальные услуги. И сделать это на федеральном уровне, с запретом на самодеятельность в регионах.
Gocha 15.04.2020
Конечно надо отменить комиссию за оплату ЖКХ. А тем банкам, которые перестанут принимать эти платежи, ЦБ должен помочь одуматься. У него достаточно рычагов для этого.
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