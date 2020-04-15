Торговые сети увеличили траты на утилизацию продуктов

15 апреля. FINMARKET.RU - У крупных торговых сетей, входящих в АКОРТ, по итогам марта увеличился объем товаров, которые они не успевают распродать и вынуждены списывать и направлять на утилизацию, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Речь идет о скоропортящихся продуктах: хлебе, яйцах, молоке, мясе, а также об овощах и фруктах. Дополнительные затраты федеральных компаний на списание продукции и ее утилизацию достигли почти 1,4 млрд рублей, оценили

По словам Власенко, 15-16 марта торговые сети столкнулись с ажиотажным спросом в столице - москвичи первыми в стране начали активно закупатьи товары впрок. Это происходило на фоне сообщений о распространении коронавируса в городе и постепенного перевода сотрудников организаций на удаленную работу. Тогда в магазинах сразу резко подскочили продажи санитайзеров, туалетной бумаги, гречки и риса - максимум на треть. Позже горожане начали приобретать и другие товары с длительным сроком хранения. Ритейлеры не сразу справились с напором покупателей: полки в некоторых магазинах опустели.

Реагируя на эту ситуацию, власти рекомендовали торговым сетям сделать существенные запасы товаров: компании должны были полностью обеспечить мегаполис продукцией более чем на два месяца. Этот шаг должен был стать защитой от дефицита, если резкий скачок продаж повторится. Но уже в следующие две недели сети столкнулись с серьезным падением трафика - в среднем на 30%: покупатели стали реже ходить в магазины, хотя сумма среднего чека увеличилась. В итоге, сети столкнулись с тем, что им приходится списывать все больше продукции с коротким сроком годности.

В этой ситуации торговые сети предлагают направлять на благотворительность товары, у которых истекает срок годности, сказал Илья Власенко. Сейчас компании лишены такой возможности: с точки зрения действующего законодательства передача продукции на благотворительность фактически приравнивается к ее продаже. Дело в том, что сети должны уплачивать НДС и налог на прибыль за товары, которые бесплатно передаются нуждающимся, хотя никаких средств продавцы не получают. Ритейлеры предложили правительству и профильным министерствам решить эту проблему, это в том числе позволит компаниям сократить затраты на списание и утилизацию продукции.

В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" сказали, что считают возможным использовать в благотворительных целях товары, которые соответствуют ветеринарным и фитосанитарным требованиям. Например, это продукты с неистекшим сроком годности, которые снимаются с реализации в магазинах.