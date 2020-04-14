Правительство предлагает ограничить полную стоимость ипотеки

14 апреля. FINMARKET.RU - Правительствовнесло в Госдуму, который предлагает распространить на ипотечные кредиты положения об ограничении полной стоимости кредита (ПСК), которые сейчас действуют для потребительских кредитов.

Законопроект (N942236-7) опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В настоящее время со стороны недобросовестных кредиторов отмечается практика установления процентных ставок по договорам кредита (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, существенно превышающих среднерыночное значение", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В целях противодействия данной практике законопроектом предлагается распространить на ипотечные кредиты положения в части ограничения ПСК, действующие для потребительских кредитов.

С 2015 года ПСК банков по ряду категорий розничных ссуд не должна превышать рассчитываемое ЦБ РФ на ежеквартальной основе среднерыночное значение более чем на треть. Сейчас средняя ПСК рассчитывается для беззалоговых потребительских ссуд, автокредитов, POS-кредитов и кредитных карт.

Среднерыночная ПСК определяется как средневзвешенное значение, рассчитываемое по 100 крупнейшим кредиторам в соответствующей категории ссуд либо по крупнейшим кредиторам, составляющим одну треть от общего количества кредиторов, выдающих соответствующую категорию ссуд.

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования. Кроме того, ЦБ и госкорпорация "ДОМ.РФ" к 1 мая должны были проанализировать расходы заемщиков по ипотеке, не входящие в процентную ставку такого кредита, и принять меры по снижению ПСК таких кредитов.