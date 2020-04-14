Власти могут пойти на прямые выплаты сотрудникам пострадавших отраслей

14 апреля. FINMARKET.RU - Во второй пакет антикризисных мер правительства могут войти прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей, пишут "Известия". ссылаясь на информацию, озвученную изданию главой "Опоры России" Александром Калининым, принимающим участие в соответствующих совещаниях в кабмине и ведомствах. По его словам, вероятность того, что выплаты сотрудникам предприятий войдут во второй план кабмина по борьбе с коронавирусом, высока. При этом он не уточнил, как будут перечислять средства, если такое решение будет принято — сначала в компанию или сразу работнику. Если в марте предприятия еще могли платить зарплаты, используя накопленные резервы, то в апреле им будет значительно сложнее это делать.

Планируется, что пособия будут на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) —12,1 тыс. рублей. По словам президента бизнес-объединения, выплаты предотвратят массовые увольнения и выход сотрудников на биржу труда. На эти цели государству потребуется не менее 60 млрд рублей, причем платежи помогут предпринимателям удержаться на плаву и не принесут побочных эффектов для экономики в целом, заявили эксперты.

"Одно дело, когда ограничения в связи с коронавирусом действовали неделю, и совсем другое — остановка работы фактически на полтора месяца с учетом майских праздников", — мотивировал необходимость бюджетных дотаций глава "Опоры России".

Он также отметил, что размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тыс. рублей, а в Московской области — 15 тыс. рублей в месяц.

При этом правительство уже начало поддерживать предприятия в выплате зарплат. В начале апреля стартовала льготная программа кредитования бизнеса под 0% на эти цели. Банк России выделил на нее 150 млрд руб. Однако кредит покрывает только зарплату на уровне МРОТа и рассчитывается так: численность сотрудников предприятий умножается на минимальный размер оплаты труда в регионе и на срок займа.

В начале апреля кабмин утвердил девять сфер экономики, которые понесли наибольший ущерб из-за введения карантина. В их числе оказались авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги. Позже список расширили стоматологиями и кинотеатрами. Как уже писали «Известия», в него могут также включить непродуктовый ритейл. Ранее сообщалось, что второй пакет мер поддержки правительство должно представить до конца недели.