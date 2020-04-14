Рост цен на связь в РФ в 2020 г. может превысить 20%

14 апреля. FINMARKET.RU - Рост тарифов нав 2020 году может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, пишет "Коммерсант", ознакомившись с отчетом TelecomDaily. По результатам опроса топ-менеджеров компаний телекоммуникационного сектора, проведенного с 30 марта по 6 апреля в 15 городах России, 38% респондентов уверены, что стоимость связи вырастет на 10–15%, а 24% уверены в повышении более чем на 20%. Всего в опросе участвовали 114 руководителей компаний и организаций, за исключением федеральных операторов сотовой связи. 84% из них не сомневаются, что цены на связь в целом вырастут, и только 13% допускают, что они останутся на прежнем уровне. В ноябре 2019 года TelecomDaily прогнозировал, что сотовая связь в 2020 году может подорожать минимум на 10%, а агентство Content Review оценивало потенциальный рост в 17–18%.

В ответах бизнеса на первый план вышли ухудшение экономической ситуации в целом и падение платежеспособного спроса, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, цитируемый "Ъ". Этот фактор назвали главным 76,3% опрошенных. Вторым ключевым риском для бизнеса стал рост курса валют (64%), а третьим — рост арендных платежей (23,7%).