Госпомощь в кризис: приоритет отдан крупнейшим

14 апреля. FINMARKET.RU - Правительство утвердило новые критерии отбора компаний в список системообразующих организаций, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с копией документа. Критерии были утверждены правительственной комиссией 10 апреля, говорил министр экономического развития Максим Решетников.

По сравнению с прошлым перечнем критерии стали более точечными, учитывающими специфику разных отраслей, пояснил представитель Минэкономразвития. Например, букмекерская компания "Фонбет", которая попала в список системообразующих в марте, в новый список не вошла, говорил Решетников.

Ключевой критерий, по которомумогут попасть в список, для большинства отраслей – размер выручки.

Минимальный порог введен для легкой и фармацевтической промышленности – 2 млрд и 1 млрд руб. соответственно, максимальный – для металлургических компаний – не менее 100 млрд руб. При этом для промышленных компаний наравне с выручкой учитывается и число работников. Важно сохранить занятость, говорит федеральный чиновник. Компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, на поддержку смогут рассчитывать, если их оборот превышает 15 млрд руб., а сумма выплаченных налогов – 1,8 млрд руб. налогов (исключение по выплаченным налогам сделано для розничной торговли лекарствами).

В список войдут и добывающие компании. Для таких компаний основной критерии – минимальный уровень добычи. Для строителей жилых и нежилых зданий критерий – строительство по разрешениям от 400 000 кв. м. А для строителей инженерных сооружений – минимальная выручка в 10 млрд руб.

Производители продуктов, животноводческие компании, предприятия, занимающиеся растениеводством, смогут попасть в список, если их выручка превышает 14, 10 и 6 млрд руб. соответственно.

Нужно дополнить критерии – учитывать долю организации и в валовом региональном продукте, и в налоговых поступлениях, и в поступлениях взносов в социальные фонды в регионе, предлагает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Критерии смещены в сторону отраслей, которые обеспечивают безопасность приграничных территорий, информационных систем и транспорта, но поддерживать нужно цепочки поставок, говорит директор института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев. Градообразующих предприятий не так много, замечает он, но есть много работающих предприятий в сфере потребительского рынка, которые под эти критерии не попадают, продолжает он. При этом они играют существенную роль на рынке труда и в цепочках поставок, их остановка приведет к дефициту продовольствия и безработице.

Пока в списке, утвержденном в начале апреля, 646 компаний. Но уже к пятнице правительство составит полностью новый перечень компаний, исходя из новых критериев, пишут "Ведомости".