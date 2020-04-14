Более четверти компаний РФ планируют снижать зарплаты

14 апреля. FINMARKET.RU - В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала, пишут "Известия", приводя данные ежеквартального исследования, проведенного аналитиками сервиса hh.ru. Впрочем, это всего лишь предварительные оценки, и в реальности ситуация может развиваться иначе, говорят эксперты издания. В частности, стоит сделать поправки на меры поддержки со стороны государства, полный набор еще определяется.

На вопрос о том, планируется ли изменение зарплат сотрудников в ближайшие шесть месяцев, 27% представителей компаний ответили, что они уменьшатся. 9% респондентов в этом уверены ("точно уменьшатся"), а 18% — сомневаются ("скорее уменьшатся"). В 30% фирм рассчитывают сохранить зарплаты на прежнем уровне, показал опрос. Еще 5% респондентов сообщили, что рассчитывают увеличить жалования (уверены в этом только 1%). Остальные представители компаний затруднились с ответом.

23% респондентов отметили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Но в большинстве компаний (62%) расходы на оплату труда пока не изменились.

Что касается численности сотрудников, примерно в трети компаний ожидают сокращений. 12% опрошенных сообщили, что точно уменьшат штат в ближайшие полгода, еще 25% сказали, что это скорее произойдет, чем нет. В 22% компаний считают, что численность их сотрудников пока не будет меняться. 21% настроены на набор дополнительных работников.

В каждой пятой фирме штат уже сократили. Большинство работодателей заявили, что под сокращение попали или попадут в первую очередь рядовые специалисты.

При этом, пишут "Известия", заметно увеличилась доля работодателей, которые оценивают положение своей фирмы как "скорее негативное" или "крайне негативное": 33% против 11%. Доля компаний, чувствующих себя стабильно, снизилась с 49% до 36%, но это по-прежнему — большинство. 18% организаций чувствуют себя уверенно, оценивая положение как позитивное, однако эта доля, по сравнению с октябрем прошлого года, снизилась в два раза.

Безработица, безусловно, будет расти в ближайшее время, отметил в беседе с "Известиями" президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. Однако точных прогнозов по развитию ситуации дать нельзя, указал он.

"Под самой большой угрозой сегодня — сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений",— рассказал Сергей Катырин.

По его словам, без работы могут оказаться несколько миллионов человек, но это произойдет не одномоментно. Однако не исключено, что к 1 мая ситуация стабилизируется — тогда бизнес сможет возместить финансовые потери, считает Сергей Катырин. Это позволит отказаться от планов по сокращению персонала и снижению зарплат.