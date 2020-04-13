Кудрин предлагает продотировать компании "на зарплату"

13 апреля. FINMARKET.RU - В 2020 году целесообразно продотировать компании, столкнувшиеся с проблемами из-за ограничений в работе на фоне пандемии коронавируса, для поддержки уровня зарплат сотрудников. Это может потребовать от бюджета больше 1 трлн рублей, но государство и финансовые рынки, уверен он, способны мобилизовать такие средства, считает глава Счетной палатыАлексей Кудрин.

"Россия пока не дотирует зарплаты временно пониженных в зарплате сотрудников, но, как я сказал, уже идет высвобождение работников как минимум в неоплачиваемый отпуск или высвобождение полное. Именно на этот год, когда у нас сильно вырастет количество безработных, возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем, через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил пособие по безработице. Но я бы пошел на то, чтобы дотировать компании на зарплату, выбрать принципы, как это сделать, подсмотреть, возможно, и на западе в разных странах со своими особенностями, как это делают", - сказал А.Кудрин в интервью телеканалу РБК.

Как подчеркнул глава СП, "это большие деньги, это может быть сотни миллиардов рублей, может быть больше триллиона". "Сегодня, я думаю, наша финансовая система и государство способно найти и мобилизовать такие средства, будь то ФНБ, будь то на финансовых рынках", - отметил он.

По словам Кудрина, даже с учетом значительно увеличенных в последние 2-3 месяца финансовых обязательств государства, включая соцпакет, предложенный президентом РФ, который поднимает расходы бюджета от 400 до 600 млрд рублей в ближайшие годы, "это можно выполнять в полной мере и добавить ресурсов в размере от 1 до 3 трлн рублей, скорее всего, 2-3 трлн рублей, на поддержку бизнеса, чтобы они прошли лучше этот сложный период, а в первую очередь, чтобы люди остались в компаниях или получили достойную, хоть и меньше, чем их, но достойную компенсацию".

"Сейчас пока правительство этого решения не приняло, но я знаю, что оно обсуждается, оценки даются. Надеюсь, увидим какие-то решения в этой сфере", - подчеркнул Кудрин.