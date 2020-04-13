Россияне смогут создавать у нотариуса цифровые архивы

13 апреля. FINMARKET.RU - Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил в интервью "Российской газете", что у граждан в ближайшее время появится возможность создавать у нотариуса цифровые архивы своих важных юридических и любых других электронных документов. Соответствующий закон вступает в силу в этом году.

"В условиях ограничительных мер мы понимаем, насколько востребованными в любом случае будут уже известные и ожидаемыеобратиться к нотариусу через интернет, чтобы совершить некоторые нотариальные действия удаленно, или дистанционное удостоверение сделок. Но есть и другие новеллы. Например, новый закон вводит совершенно новое нотариальное действие - принятие на хранение электронных документов. Уверен, что у этого действия большой потенциал, и оно будет пользоваться спросом у россиян. Сразу уточню, что под документом здесь подразумевается не только текстовый файл, но и программные коды, фотографии, видео-, аудио- и любые другие файлы", - рассказал Корсик.

Как отметил Корсик, "скоро можно будет просто зайти в ближайшую нотариальную контору, где нотариус придаст электронному файлу юридическую значимость путем его удостоверения своей усиленной квалифицированной цифровой подписью". А этот документ уже можно легко переслать, что сегодня, опять же, становится гораздо более востребованным действием.

Таким образом, договор о покупке квартиры, брачный контракт, какие-то старые справки, которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу. Это будет своего рода тайник за семью печатями, куда не проникнет ни один хакер: нотариусы пользуются закрытыми от посторонних каналами. Ничего не потеряется, ничего не попадет не в те рукиэ, пишет "РГ".

При этом сам человек в любой момент сможет воспользоваться своими документами, в том числе направить в нужные инстанции: нотариусы подключены к электронной системе взаимодействия государственных органов. Плюс подобные нововведения призваны стать гарантией защиты граждан от мошенничества с недвижимостью и прочего обмана. В целом ограничительные меры, принимаемые в связи с пандемией коронавируса, значительно ускорили внедрение многих цифровых услуг.